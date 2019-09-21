Причины необычной плотности мышц, или спастичности

Хотя спастичность является состоянием, связанным с необычной плотностью мышц в теле, причина обычно возникает из-за травмы или расстройства центральной нервной системы (ЦНС).

Хотя точная этиология неизвестна, считается, что поражение ЦНС повышает возбудимость рецепторов растяжения рефлекса в мышцах, заставляя мышцы сокращаться в ответ.

Это повреждение может быть вызвано расстройством центральной нервной системы, таким как рассеянный склероз церебрального паралича или травмой области. Кроме того, некоторые другие факторы связаны с возникновением симптомов у пациентов с ранее существовавшими симптомами, но не считаются основной причиной спастичности.

Патофизиология

Конкретная патофизиология спастичности не ясна, но было предложено несколько теорий для объяснения причины этого состояния.

Считается, что спастичность возникает в результате дисбаланса нейротрансмиттеров, связанных с α-моторными нейронами, после повреждения нервной системы и связанных с ней мышц, что приводит к повышенной возбудимости мышц.

Также может быть задействован рефлекс растяжения, который играет важную роль в координации мышечных сокращений и движений. Это воспринимает перенапряжение мышц из-за возбудимости и посылает электрические сигналы в мозг, который реагирует, заставляя мышцы сокращаться, чтобы обратить растяжение. Это ненужное укорочение и сокращение мышц является результатом процесса и считается ответственным за отличительные признаки спастичности.

Альтернативная теория фокусируется на образовании поражений в верхних моторных нейронах, которые также связаны с некоторым расстройством центральной нервной системы.

Причинные расстройства центральной нервной системы

Спастичность часто возникает в связи с нарушениями, которые поражают головной или спинной мозг центральной нервной системы. Они могут включать в себя следующие состояния:

Адренолейкодистрофию.

Церебральный паралич.

Гидроцефалию.

Рассеянный склероз.

Нейродегенеративную болезнь.

Болезнь Паркинсона.

Фенилкетонурию.

Спастическую диплегию.

Опухоль головного мозга.

Синдром верхних двигательных нейронов.

Кроме того, повреждение спинного мозга или головного мозга может повлиять на периферические нервы и вызвать торможение нервов в пораженной области. Например, инсульт может привести к недостаточному снабжению мозга кислородом, что приведет к необратимому физическому повреждению и появлению симптомов спастичности.

В результате возбудимость нервов часто повышается, и мембраны нервных клеток также могут быть более деполяризованными. Эти два фактора приводят к снижению порога потенциала действия нервов и увеличению распространения нервных сигналов. Последние посылают в мозг сообщение о перенапряжении мышц, заставляя реагировать на контакт с мышцами, что приводит к спастичности.

Триггеры (спусковые механизмы) для существующей спастичности

Кроме того, есть некоторые факторы, которые связаны с обострением симптомов спастичности. Они включают:

Растяжение мочевого пузыря.

Задержку кишечника.

Глубокий венозный тромбоз.

Экстремальные температуры.

Усталость.

Инфекционное заболевание.

Вредные раздражители.

Пролежни.

Стресс.

Считается, что эти факторы вызывают временное ухудшение состояния и еще больше повышают возбудимость мышечных рецепторов и, следовательно, связаны с пусковым механизмом для ухудшения симптомов.

Фото: thrivinginternational.com.au

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