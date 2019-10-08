Лечение эпидидимита антибиотиками, обезболивающими и хирургическим способом

Эпидидимит - воспаление придатка семенника, которое характеризуется воспалительным процессом, припухлостью и отёчностью, гиперемией в области мошонки.

Лечение этого состояния обычно включает фармакологическое лечение антибиотиками и обезболивающими препаратами, которые дополняются отдыхом. В серьезных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Рекомендации по лечению эпидидимита

Несколько факторов, которые следует учитывать до начала лечения эпидидимита.

Во-первых, важна правильная постановка диагноза, чтобы дать возможность соответствующим решениям управлять симптомами. Перекрут яичка является еще одним состоянием здоровья с симптомами, похожими на эпидидимит, но связан с серьезными осложнениями и требует неотложной хирургии.

Для выяснения причины этого заболевания всем пациентам с эпидидимитом следует взять посев мочи. Существует низкий риск инфицирования мочевыводящих путей у людей с таким заболеванием, поэтому антибактериальная терапия обычно не назначается и предназначена для детей с симптомами или с положительными результатами посева мочи.

Фармакологическое лечение эпидидимита

Поскольку бактериальная инфекция является наиболее частой причиной острого эпидидимита, антибиотики играют важную роль в лечении этого заболевания. Процесс может включать лечение цефтриаксоном, доксициклином, левофлоксацином или офлоксацином, в зависимости от возбудителей.

В большинстве случаев рекомендуется курс на протяжении десяти дней, чтобы устранить инфекцию и привести к улучшению симптомов. Важно, чтобы пациенты заканчивали весь курс антибиотиков, даже если их симптомы улучшаются до конца рекомендуемого периода. Кроме того, полезно назначить повторный прием, чтобы убедиться, что инфекция полностью прошла.

Для хронического эпидидимита рекомендуется 4-6-недельное исследование антибиотиков для выявления вероятных возбудителей, таких как Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhoeae. Любым недавним сексуальным партнерам также следует предлагать лечение, чтобы ограничить рецидив и улучшить показатели выздоровления.

Обезболивающие препараты могут помочь облегчить боль, связанную с эпидидимитом. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как "Ибупрофен" или "Ацетилсалициловая кислота" (аспирин), также могут помочь уменьшить отечность и связанную с ней боль.

Хирургические методы лечения эпидидимита

В подавляющем большинстве случаев эпидидимитом можно управлять с помощью лекарств и нефармакологических методов. Тем не менее некоторым пациентам может потребоваться хирургическое лечение для лечения тяжелого эпидидимита.

Например, когда происходит образование абсцесса в области мошонки, возможно, его необходимо слить с помощью иглы. Кроме того, могут потребоваться сложные хирургические методы, включающие удаление разреза или всего придатка яичка. Структурные нарушения, которые являются причиной возникновения симптомов, также могут быть исправлены хирургическим путем.

Профилактика эпидидимита

Важно, чтобы пациенты знали о возможных причинах эпидидимита и имели понятие о том, как предотвратить рецидив заболевания. В частности, важно, чтобы люди практиковали безопасный секс и всегда использовали презерватив при половом контакте.

Фото: tr.smithhealthcentre.com

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