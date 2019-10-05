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Автор Александра Балан-Сенчук

Распространенные причины эпидидимита - инфекции, передаваемые половым путем

Здоровье print

Существует несколько различных причин возникновения эпидидимита, включая инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

А также инфекции мочевыводящих путей (ИМП), увеличение предстательной железы, хирургическое вмешательство, другие процедуры, связанные с почечной системой. В некоторых случаях точная причина эпидидимита неизвестна, и это называется идиопатическим эпидидимитом.

Инфекции, передаваемые половым путем

Наиболее распространенными причинами эпидидимита являются инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), такие как хламидиоз и гонорея. Мужчины, имеющие половые контакты с несколькими партнерами без использования презервативов, подвергаются наибольшему риску возникновения эпидидимита.

По оценкам, хламидийные инфекции составляют более половины случаев эпидидимита у мужчин моложе 35 лет. Другие патогены, которые могут быть связаны с возникновением ИППП и эпидидимита, включают Neisseria gonorrhea, Treponema pallidum, Gardnerella vaginalis и Trichomonas.

Инфекция мочевых путей

Поскольку ИМП гораздо реже встречаются у мужчин, чем у женщин, из-за увеличенной длины мочеиспускательного канала, что затрудняет проникновение бактерий в мочевой пузырь и размножение, вызывая инфекцию.

Хирургия или травма паховой области

Эпидидимит также может быть вызван следующими причинами:

  • Структурными аномалиями мочевыводящих путей.
  • Операцией на простате, мочевом пузыре или паховой области.
  • Обратным оттоком мочи, связанным с увеличением простаты или подъемом тяжестей.
  • Увеличенной простатой, давящей на мочевой пузырь.
  • Травмой паха.

Недавняя операция на мочевыводящих путях может повлиять на структуру придатка яичка или окружающих тканей, что приведет к воспалению и появлению симптомов.

Кроме того, мужчины с необрезанным пенисом подвергаются повышенному риску заболевания, хотя считается, что это связано с повышенной подверженностью инфекции в этой области.

Лекарственные препараты 

"Амиодарон" - лекарство, используемое для лечения аритмий или аномального сердечного ритма, также является причинным фактором эпидидимита. Низкие дозы этого лекарства не связаны с повышенным риском эпидидимита, но более высокие дозы могут вызвать это состояние. 

Другие состояния здоровья

Есть также несколько заболеваний, которые связаны с повышенным риском развития эпидидимита. К ним относятся эпидемический паротит, туберкулез и болезнь Бехчета.

Идиопатический эпидидимит

Идиопатический эпидидимит - это термин, используемый для описания случаев эпидидимита, когда точная причина не может быть идентифицирована. Состояние может быть вызвано различными обстоятельствами, но нет никаких явных факторов риска, которые могут быть связаны с его возникновением.

Фото: idntimes.com

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Темы эпидимит половые инфекции причины эпидимита инфекции мочевыводящих путей
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Распространенные причины эпидидимита - инфекции, передаваемые половым путем
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