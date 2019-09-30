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Автор Александра Балан-Сенчук

Диагноз "эпидидимит" часто ставится мужчинам в возрасте 19 - 30 лет или старше 60-ти

Здоровье print

Эпидидимит - это воспаление придатка яичка, характеризующееся гиперемией, припухлостью и отёчностью в области мошонки. Представители сильного пола любого возраста могут быть затронуты этим заболеванием, но этот диагноз ставится в последнее время довольно часто. Подвержены патологии в большинстве мужчины в возрасте от 19 до 30 лет или же мужчины старше 60 лет.

Причины эпидидимита

Отмечаются следующие причины эпидидимита:

  • Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), такие как хламидиоз и гонорея.

  • Инфекция мочевыводящих путей (ИМП).

  • Увеличенная простата.

  • Использование катетера.

  • Операции на простате, мочевом пузыре или паховой области.

  • Структурные аномалии мочевыводящих путей.

  • Травмы в области паха.

ИППП являются наиболее распространенной причиной, особенно среди молодых мужчин в возрасте от 19 до 35 лет, которые имели несколько половых партнеров без использования презервативов.

Симптомы эпидидимита

Симптомы эпидидимита, как правило, проявляются постепенно и со временем ухудшаются, если их не лечить, и выражаются следующим образом:

  • Воспалением мошонки.

  • Давлением или болью в яичках.

  • Увеличенными лимфатическими узлами в паху.

  • Болью при мочеиспускании или дефекации.

  • Увеличением частоты и позывов на мочеиспускание.

  • Болью при половом акте и семяизвержении.

  • Выделениями из полового члена.

  • Кровью в сперме.

  • Болью в области живота и таза.

  • Низкой температурой и ознобом.

Конкретные симптомы зависят от причины состояния. Например, эпидидимит, вызванный ИППП, с большей вероятностью связан с выделениями из полового члена, тогда как ИМП с большей вероятностью связан с усилением боли, частотой и срочностью мочеиспускания.

Диагностика эпидидимита

Когда у пациента появляются симптомы, которые могут указывать на заболевание, первым шагом в диагностике этого состояния является физическое обследование для выявления признаков и симптомов, таких как воспаление яичек или увеличение лимфатических узлов. Диагностика также может включать ректальное исследование, чтобы проверить увеличение простаты.

Затем проводится ряд других тестов, в том числе:

  • Скрининговые тесты на ИППП.

  • Клинический анализ крови.

  • Общий анализ мочи и кала.

  • Ультразвуковая допплерография.

  • Сканирование яичка.

Лечение эпидидимита

Лечение основано на разрешении основной инфекции, что приводит к улучшению симптомов.

Курс антибиотиков обычно рекомендуется в дополнение к обезболивающим и противовоспалительным препаратам, чтобы ослабить непосредственные симптомы. Кроме того, важно, чтобы пациенты отдыхали и позволяли своему телу полностью восстановиться. Во время лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов во избежание рецидива инфекции.

При соответствующей терапии боль, связанная с эпидидимитом, обычно уменьшается в течение 1-3 дней. Однако для устранения некоторых симптомов может потребоваться несколько месяцев.

В некоторых случаях требуются дальнейшие методы лечения. Они могут включать в себя дренирование гноя с помощью иглы, если образуется абсцесс, или хирургические процедуры в тяжелых случаях.

Фото: smartprost.ru

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Тип инфекции зависит от поведения генов

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