Диагноз "эпидидимит" часто ставится мужчинам в возрасте 19 - 30 лет или старше 60-ти

Эпидидимит - это воспаление придатка яичка, характеризующееся гиперемией, припухлостью и отёчностью в области мошонки. Представители сильного пола любого возраста могут быть затронуты этим заболеванием, но этот диагноз ставится в последнее время довольно часто. Подвержены патологии в большинстве мужчины в возрасте от 19 до 30 лет или же мужчины старше 60 лет.
Причины эпидидимита
Отмечаются следующие причины эпидидимита:
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), такие как хламидиоз и гонорея.
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП).
Увеличенная простата.
Использование катетера.
Операции на простате, мочевом пузыре или паховой области.
Структурные аномалии мочевыводящих путей.
Травмы в области паха.
ИППП являются наиболее распространенной причиной, особенно среди молодых мужчин в возрасте от 19 до 35 лет, которые имели несколько половых партнеров без использования презервативов.
Симптомы эпидидимита
Симптомы эпидидимита, как правило, проявляются постепенно и со временем ухудшаются, если их не лечить, и выражаются следующим образом:
Воспалением мошонки.
Давлением или болью в яичках.
Увеличенными лимфатическими узлами в паху.
Болью при мочеиспускании или дефекации.
Увеличением частоты и позывов на мочеиспускание.
Болью при половом акте и семяизвержении.
Выделениями из полового члена.
Кровью в сперме.
Болью в области живота и таза.
Низкой температурой и ознобом.
Конкретные симптомы зависят от причины состояния. Например, эпидидимит, вызванный ИППП, с большей вероятностью связан с выделениями из полового члена, тогда как ИМП с большей вероятностью связан с усилением боли, частотой и срочностью мочеиспускания.
Диагностика эпидидимита
Когда у пациента появляются симптомы, которые могут указывать на заболевание, первым шагом в диагностике этого состояния является физическое обследование для выявления признаков и симптомов, таких как воспаление яичек или увеличение лимфатических узлов. Диагностика также может включать ректальное исследование, чтобы проверить увеличение простаты.
Затем проводится ряд других тестов, в том числе:
Скрининговые тесты на ИППП.
Клинический анализ крови.
Общий анализ мочи и кала.
Ультразвуковая допплерография.
Сканирование яичка.
Лечение эпидидимита
Лечение основано на разрешении основной инфекции, что приводит к улучшению симптомов.
Курс антибиотиков обычно рекомендуется в дополнение к обезболивающим и противовоспалительным препаратам, чтобы ослабить непосредственные симптомы. Кроме того, важно, чтобы пациенты отдыхали и позволяли своему телу полностью восстановиться. Во время лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов во избежание рецидива инфекции.
При соответствующей терапии боль, связанная с эпидидимитом, обычно уменьшается в течение 1-3 дней. Однако для устранения некоторых симптомов может потребоваться несколько месяцев.
В некоторых случаях требуются дальнейшие методы лечения. Они могут включать в себя дренирование гноя с помощью иглы, если образуется абсцесс, или хирургические процедуры в тяжелых случаях.
Фото: smartprost.ru
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