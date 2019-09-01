Врачи не знают механизм превращения душевной боли в физическую

Психогенная боль не является официальным диагностическим термином, но используется для описания боли, которая может быть отнесена к психологическим факторам. Эти факторы могут включать определенные убеждения, страхи, воспоминания или эмоции, которые приводят к возникновению или усилению боли.

В прошлом этот термин часто использовался для описания боли без четкого диагноза или причины. Частично по этой причине этот термин используется реже в современном медицинском языке.

Нерешенные психологические проблемы - причины боли

Пациенты с психогенной болью часто имеют в анамнезе нерешенные психологические проблемы, которые неосознанно всплывают, что приводит к появлению симптомов боли. Поскольку боль обычно воспринимается как физическая, эмоциональные и психологические аспекты состояния можно не заметить, когда они должны быть в центре общего плана управления.

Характеристики психогенной боли

Психологическая боль вызывает настоящую физическую боль, хотя причина более тесно связана с психологическими факторами, а не с невропатическими изменениями. Во многих случаях боль, пережитая в прошлом, возвращается через память и вызывает повторные эпизоды усиленной боли.

Пациенты часто сообщают о невыносимой боли высокой интенсивности. Однако симптомы боли могут присутствовать в любой области тела различной интенсивности, и другие типы, которые часто связаны с психогенной болью, включают головную, мышечную боль, боли в спине и животе.

Механизм психогенной боли

Механизм психогенной боли врачам не совсем понятен. Считается, что стрессовые факторы окружающей среды связаны с изменениями, которые происходят с функциональным состоянием нервной системы. Однако, вероятно, существует сложная комбинация событий и факторов, которые способствуют патологии психогенной боли.

В зависимости от конкретного случая, определенное событие, которое можно проследить до появления симптомов и, вероятно, связать с причиной. Это часто является положительным признаком, так как он повышает легкость управления состоянием, когда известна отправная точка.

Управление психогенной болью

Управление психогенной болью отличается от управления другими типами боли, прежде всего, из-за уникальной причины состояния. Поскольку боль возникает вторично по отношению к психологическому состоянию, необходимо решить основные проблемы и устранить их, чтобы облегчить боль.

Психотерапия обычно является лечением первой линии для пациентов с психогенной болью. Для них важно иметь безопасную и контролируемую среду для решения любых нерешенных проблем, которые могут быть связаны с причинением боли. Кроме того, фармакотерапия с использованием некоторых антидепрессантов и ненаркотических обезболивающих может помочь облегчить боль.

Прогноз психогенной боли обычно положительный, и большинство пациентов обнаруживают, что симптомы значительно улучшаются в течение короткого периода времени.

Фото: preparat.bezpotencii.ru

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