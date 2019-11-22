Диагностика легочного фиброза может превратиться в длительный и сложный процесс

Диагностика идиопатического легочного фиброза, как правило, включает в себя изучение истории болезни и обследование для классификации состояния и устранения других возможных состояний. Диагностика этого заболевания может превратиться в длительный и сложный процесс.

Начальная консультация

Важно установить полное понимание общего состояния здоровья пациента и конкретных факторов, которые могут быть связаны с болезнью. Первоначальная консультация должна включать ряд вопросов, чтобы установить симптомы и любые связанные с этим факторы, которые могут повлиять на диагноз.

Вообще, от момента установления диагноза "Идиопатический легочный фиброз" человек живет 2,5 - 3,5 лет.

В частности, обычно рассматриваются соответствующие вопросы об истории курения, воздействии триггеров и сопутствующих заболеваний. Характерные симптомы, о которых могут сообщать пациенты, включают одышку и сухой кашель.

Физическое обследование

Существует несколько простых обследований, которые можно сразу же провести в общей медицинской практике, чтобы лучше понять симптомы и состояние здоровья пациента.

Функциональные тесты легких предназначены для оценки работы легких, включая прохождение воздуха внутрь и наружу, общую емкость и способность переносить кислород в кровь. Существуют различные приборы, которые используют для сбора этой информации и оказания помощи в диагностике легочного фиброза.

Оксиметрия - простой тест, который измеряет насыщение крови кислородом, служа индикатором эффективности функции легких. Тест на физическую нагрузку также используется для мониторинга функции легких во время физической активности и выявления нарушений.

Методы визуализации

Кроме того, диагностические методы визуализации часто необходимы, чтобы исследовать причину отклонений, отмеченных в консультации и физическом осмотре.

Рентген грудной клетки нужен для выявления отклонений в структуре легких и дифференциации фиброза от других подобных состояний дыхательной системы. Визуализировать легкие на рентгеновских снимках сложнее, чем кости, но эта техника все еще может показать хорошие результаты в процессе диагностики. Компьютерная томография (КТ) используется, когда требуется более четкое изображение с детализацией.

Наличие сотового эффекта в легочной ткани часто отражает рубцевание в области и свидетельствует о фиброзе.

Бронхоскопия

В некоторых случаях требуется дополнительное тестирование для изучения симптомов и причины состояния, которое может включать бронхоскопию. Этот метод подразумевает введение тонкой трубки с миниатюрной линзой через носовой проход в легкие, что позволяет визуализировать внутренние ткани легких и проверять наличие каких-либо отклонений. В большинстве случаев эта процедура проводится под местной анестезией, чтобы уменьшить раздражение в горле.

Биопсия легких

Торакоскопическая хирургия с использованием видео - это метод, применяемый для получения биопсии легочной ткани. Данная процедура обычно выполняется под общим наркозом и включает в себя несколько небольших разрезов и введение эндоскопа в легкие, которые могут быть использованы для проведения биопсии.

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