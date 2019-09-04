Как лечится подошвенный фасциит, или боль в пятке

Подошвенный фасциит является распространенным заболеванием стопы, которое включает воспаление подошвенной фасции и характеризуется болью в области пятки стопы. Это наиболее распространенная причина болей в пятке, и примерно 10% людей будут страдать от подошвенного фасциита в какой-то момент своей жизни.

Анатомия и физиология

Подошвенная фасция представляет собой толстую волокнистую ткань, которая простирается от медиального бугорка до поперечных связок плюсневых головок стопы. В подошвенной фасции и вокруг нее находятся небольшие нервы, которые отвечают за обнаружение вредных раздражителей и распространение сообщений о боли.

Обычная роль подошвенной фасции состоит в том, чтобы оказывать поддержку своду стопы и помогать поглощать динамический шок. Однако при чрезмерном растяжении ткани может возникнуть воспаление.

Симптомы подошвенного фасциита

Боль в пятке или подошве стопы является наиболее заметным симптомом, связанным с подошвенным фасциитом. Обычно это происходит постепенно и со временем возрастает, особенно если причинные действия продолжаются.

Боль часто усиливается во время занятий, когда после наступления периодов бездействия на пятку стопы накладывается вес. Например, прогулка утром после сна является наиболее болезненной и становится более терпимой с течением дня. Однако длительное пребывание на ногах или ходьба могут усугубить повреждения, поэтому их следует избегать.

В результате боли у некоторых людей может развиться ненормальная походка, и они начинают слегка хромать, чтобы уменьшить нагрузку на пятку и испытываемую боль.

Лечение подошвенного фасциита

Большинство пациентов с подошвенным фасциитом сообщают о полном разрешении симптомов в течение 12 месяцев после постановки диагноза с помощью консервативных (нехирургических) методов лечения.

Лед

На начальном этапе следует избегать стояния в течение длительных периодов и ходьбы на большие расстояния. Вместо этого, поддерживая ногу максимально поднятой и применяя лед, можно ускорить время восстановления.

Пакет со льдом может быть полезен для устранения немедленной боли, в дополнение к простым обезболивающим препаратам, таким как парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Упражнения

Физиотерапевт может рекомендовать упражнения для растяжения икроножной мышцы и подошвенной фасции для улучшения силы и стабильности мышц. Упражнения должны выполняться несколько раз в день на регулярной основе для достижения наилучших результатов. Ортезы также можно носить внутри обуви, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и помочь процессу заживления.

Операция

Менее 10% пациентов потребуют хирургических методов для устранения повреждения подошвенной фасции и улучшения симптомов.

Фото: wanneroopodiatry.com.au

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