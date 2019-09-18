Невроме Мортона в большей степени подвержены женщины

Неврома Мортона, или метатарзалгия Мортона, - это утолщение подошвенного пальцевого нерва, провоцирующее сильную боль и ограничение ходьбы.

Впервые состояние было описано в 1876 году и не является настоящей невромой, несмотря на невропатическую боль. Состояние может затронуть любого человека любого пола и возраста, но чаще всего оно встречается среди женщин среднего возраста, соотношение женщин к мужчинам составляет 5:1. Женщины часто носят узкую обувь на высоком или неудобном каблуке.

Причины невромы Мортона

Неврома Мортона возникает в результате раздражения или утолщения подошвенного нерва, расположенного между пальцами стопы, что может произойти после нескольких причинных факторов. Они обычно включают сжатие, растяжение или повреждение нервов.

Симптомы невромы Мортона

Основным симптомом невромы Мортона является сильная боль между пальцами ног или у основания одной или обеих ног, которая в некоторых случаях может препятствовать их нормальному движению. Обычно поражает область между третьим и четвертым пальцами, но могут поражаться и другие нервы.

Пациенты часто сообщают об ощущении покалывания, которое постепенно ухудшается, пока не становится сильным, и часто описывается как острая, стреляющая или жгучая боль. Некоторые пациенты также сообщают об отсутствии ощущения и онемения в ногах, в то время как другие описывают боль как подобную ходьбе с галькой в обуви.

Боль обычно усиливается во время деятельности, которая оказывает давление на ноги, например, при ходьбе или ношении узкой обуви. И наоборот, симптомы обычно улучшаются, если пациент может отдохнуть или снять плохо прилегающую обувь.

Диагностика невромы Мортона

Лица, сообщающие о симптомах невромы Мортона, должны обратиться к врачу за соответствующим лечением, потому что состояние обычно хроническое и не стихает самопроизвольно.

Консультация пациента должна включать обсуждение симптомов, в том числе:

Начало и продолжительность симптомов.

Описание и прогрессирование боли.

Личные факторы риска (например, виды обуви и периодичность занятий спортом).

Физическое обследование и двигательные тесты могут использоваться для диагностики состояния, а в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные диагностические методы, такие как рентгенография.

Лечение невромы Мортона

Первоначальное лечение невромы Мортона обычно включает в себя простые изменения образа жизни, чтобы устранить вероятную причину заболевания. Это может включать в себя избегание ношения плохо подогнанной обуви, использование ортезов для поддержки стопы или уменьшение участия в спортивных мероприятиях с высокой отдачей. Инъекции кортикостероидов также могут помочь уменьшить боль и воспаление нерва, помогая уменьшить некоторые симптомы.

В большинстве случаев, более 8 из 10 пациентов, эти нехирургические методы способны обеспечить достаточное облегчение. Однако некоторым пациентам потребуется хирургическое лечение для удаления части нерва или высвобождения некоторых окружающих тканей для облегчения симптомов.

Фото: bitkiseldermanlar.com

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