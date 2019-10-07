Как проявляется метатарзалгия, или болевое ощущение в переднем отделе стопы

Метатарзалгия - это распространенное состояние стопы, которое сопровождается болью в передней ее части, обычно возникающей после значительного стресса и травмы головки плюсневой кости.

Физиология ног

Вес тела естественным образом переносится на ноги, когда вы стоите и во время простых движений, таких как ходьба. Между ногами и землей происходит передача силы.

Первая и вторая плюсневые головки подвергаются наибольшему стрессу при такой передаче энергии, может потребоваться выдержать до 275% веса тела во время сильных воздействий, например, при беге.

Таким образом, спортсмены, участвующие в этих мероприятиях, с большей вероятностью подвергают плюсневые кости сильному стрессу, который может привести к боли и воспалению.

Причины плюсневой боли

Есть несколько возможных причин плюсневой боли, и это связано с несколькими другими состояниями стопы, в том числе:

Межпальцевой невромой (невромой Мортона).

Метатарсофаланговым синовитом.

Аваскулярным некрозом.

Воспалительным артритом.

Некоторые люди подвергаются повышенному риску метатарзалгии, например, те, которые участвуют в спортивных мероприятиях с высокой отдачей, или носят узкие туфли на высоких каблуках, создающих большую нагрузку на плюсневые кости.

Симптомы метатарзалгии

Основным симптомом является боль в стопе, которая может поражать одну или обе ступни. Боль, как правило, проявляется постепенно и со временем усиливается, хотя может также возникать внезапно после конкретной травмы.

Ощущения боли могут варьироваться и затрагивать небольшую область или всю ступню. Это можно описать как чувство, что в ноге застрял камешек, или как ощущение жжения, покалывания или онемения.

Диагностика метатарзалгии

Диагноз метатарзалгии обычно ставится на основании явных симптомов у пациента, но дальнейшее исследование оправдано, если боль особенно сильная или не проходит при стандартном лечении. Дальнейшая диагностика включает в себя анализы крови, рентген или другие сканирования.

Лечение метатарзалгии

Первый шаг в облегчении боли, связанной с метатарзалгией, состоит в том, чтобы позволить ноге отдыхать и восстанавливаться, избегать любых выявленных причин.

Для пострадавшего важно, чтобы его тело достаточно отдыхало. Поднимание ступней вверх помогает снизить давление. Использование холодной терапии, например, пакета со льдом уменьшает воспаление.

Специальные накладки или стельки, вставленные в обувь, помогают поглощать удары и полезны для поддержки ног. Это помогает как в лечении, так и в профилактике будущих травм.

Фармакологическое управление также облегчает боль на ближайший срок. Простые обезболивающие препараты, такие как "Парацетамол" или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), бывают эффективными для облегчения боли и уменьшения воспаления.

Хотя большинство случаев метатарзалгии можно адекватно лечить этими методами, иногда требуется специализированное лечение. Оно может включать инъекции кортикостероидов, чтобы справиться с болью или хирургическое вмешательство, чтобы исправить структурные аномалии стопы.

Фото: lombard96.ru

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