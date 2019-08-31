Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны. Обычно бородавки лечат терапевтически с применением противовирусных и иммуностимулирующих медицинских препаратов.
Для того чтобы избежать неприятностей, любое лечение, в том числе и бородавок, необходимо начинать с диагностических и лабораторных обследований. В случае с бородавками необходимо исключить недоброкачественность кожных образований, после чего переходить к выбору метода лечения.
Народные средства лечения бородавок
Наиболее популярными способами избавления от бородавок в домашних условиях являются рецепты народной медицины на основе чистотела, репчатого лука, чеснока, ягод рябины.
Для усиления эффекта, прежде чем начинать лечение бородавок, кожу на месте возникновения образования необходимо тщательно вымыть и распарить.
Чеснок
Зубчик свежего чеснока следует раздавить, приложить к бородавке и сверху закрепить фиксирующей повязкой. Необходимо перетерпеть возникшее жжение, насколько это возможно. После чего повязку снять и промыть кожу проточной водой. Если все сделать правильно, на обработанной поверхности кожа постепенно будет подсыхать и сходить.
Рябина
Половинку свежей ягоды рябины приложить к бородавке и зафиксировать повязкой. Такую несложную процедуру можно выполнять ежедневно в течение недели.
Уксус
Приготовить густую массу из муки и уксуса и нанести ее на бородавку. Оставить на ночь, использовать в течение трех суток. После нанесения необходимо дождаться, пока масса подсохнет, и зафиксировать повязкой до утра. Не наносить на здоровую кожу, поскольку полученная смесь довольно едкая.
Туя
Веточку туи измельчить, сложить в небольшую емкость и залить 50 мл спирта, после чего настаивать в течение двух недель. Полученный настой наносить на бородавки ватным диском или ваткой не менее шести раз в день.
Чабрец
Стакан сухого чабреца залить двумя литрами крутого кипятка и дать настояться в течение пары часов. После чего полученный настой немного подогреть и парить в нем руки или ноги в течение часа. Такую процедуру можно выполнять ежедневно на протяжении одной недели.
Прополис
Кусочек прополиса по размеру бородавки приложить к ней и закрепить пластырем. Такую примочку можно носить в течение трех-четырех суток, не снимая.
Конский волос
В старину в деревнях наши предки наматывали на бородавку конский волос и завязывали его троекратным узлом. Через несколько дней бородавка засыхала и отпадала.
Фото: ladysdream.ru
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.