Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны. Обычно бородавки лечат терапевтически с применением противовирусных и иммуностимулирующих медицинских препаратов.

Для того чтобы избежать неприятностей, любое лечение, в том числе и бородавок, необходимо начинать с диагностических и лабораторных обследований. В случае с бородавками необходимо исключить недоброкачественность кожных образований, после чего переходить к выбору метода лечения.

Народные средства лечения бородавок

Наиболее популярными способами избавления от бородавок в домашних условиях являются рецепты народной медицины на основе чистотела, репчатого лука, чеснока, ягод рябины.

Для усиления эффекта, прежде чем начинать лечение бородавок, кожу на месте возникновения образования необходимо тщательно вымыть и распарить.

Чеснок

Зубчик свежего чеснока следует раздавить, приложить к бородавке и сверху закрепить фиксирующей повязкой. Необходимо перетерпеть возникшее жжение, насколько это возможно. После чего повязку снять и промыть кожу проточной водой. Если все сделать правильно, на обработанной поверхности кожа постепенно будет подсыхать и сходить.

Рябина

Половинку свежей ягоды рябины приложить к бородавке и зафиксировать повязкой. Такую несложную процедуру можно выполнять ежедневно в течение недели.

Уксус

Приготовить густую массу из муки и уксуса и нанести ее на бородавку. Оставить на ночь, использовать в течение трех суток. После нанесения необходимо дождаться, пока масса подсохнет, и зафиксировать повязкой до утра. Не наносить на здоровую кожу, поскольку полученная смесь довольно едкая.

Туя

Веточку туи измельчить, сложить в небольшую емкость и залить 50 мл спирта, после чего настаивать в течение двух недель. Полученный настой наносить на бородавки ватным диском или ваткой не менее шести раз в день.

Чабрец

Стакан сухого чабреца залить двумя литрами крутого кипятка и дать настояться в течение пары часов. После чего полученный настой немного подогреть и парить в нем руки или ноги в течение часа. Такую процедуру можно выполнять ежедневно на протяжении одной недели.

Прополис

Кусочек прополиса по размеру бородавки приложить к ней и закрепить пластырем. Такую примочку можно носить в течение трех-четырех суток, не снимая.

Конский волос

В старину в деревнях наши предки наматывали на бородавку конский волос и завязывали его троекратным узлом. Через несколько дней бородавка засыхала и отпадала.

Фото: ladysdream.ru

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