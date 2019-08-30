Что такое раннее половое созревание?

Раннее половое созревание относится к началу пубертатного периода у девочек в возрасте до 8 лет и у мальчиков в возрасте до 9 лет. Такой феномен чаще встречается у лиц женского пола.

Половое созревание является нормальным физиологическим процессом, который включает в себя физический переход от ребенка к подростку. Но когда наступление половой зрелости отмечается в более раннем возрасте, чем обычно, люди могут испытывать негативные последствия.

В частности, конечный рост взрослого человека часто меньше ожидаемого из-за более раннего всплеска роста и окончательного формирования костей. Также многим детям трудно взаимодействовать в социальном плане, поскольку их тело чрезмерно развито, что может вызывать насмешки сверстников и приводить к депрессии.

Симптомы

Признаки, которые отмечаются у большинства и могут указывать на раннее половое созревание.

Первые симптомы у девочек:

Формирование груди (начальный признак).

Резкий скачок роста.

Волосы в подмышечных впадинах и на лобке.

Первые менструации.

Мальчики до 9 лет могут испытывать следующие симптомы:

Семенники и рост полового члена.

Волосы в подмышечных впадинах и на лобке.

Рост волос на лице, особенно над верхней губой.

Рост мышц.

Голосовые изменения.

Эти трансформации могут повлиять на то, как ребенок относится к другим людям. Незнакомцы часто ошибочно полагают, что такие дети гораздо старше, чем они есть на самом деле. Это зачастую приводит к подавленному состоянию у ребенка, который сложно переживает такие резкие изменения.

Управление состоянием

Если симптомы полового созревания отмечаются у детей до того возраста, в котором он должен начаться, рекомендуется, чтобы ребенок, родители и клиницист обсудили варианты управления, чтобы выбрать лучший курс действий.

Первоначально важно исключить возможность возникновения других более серьезных состояний, таких как опухоль в центральной нервной системе. Это маловероятно, однако обязательно, чтобы это рассматривалось в первую очередь.

Можно "отложить" половое созревание даже после того, как проявились начальные признаки, используя фармакологическое управление. Секреция гонадотропина является причиной ранних признаков полового созревания, и, следовательно, лечение направлено на это. "Хистрелин" - это препарат, который изменяет секрецию гонадотропина и эффективно задерживает половое созревание.

Исследования показали, что фармакологическое лечение преждевременного полового созревания может помочь детям физически развиться во взрослую жизнь на более позднем этапе, что важно для достижения полного взрослого роста. Лечение может занять до одного месяца и может быть прекращено, когда ребенок, родители и врач решат, что настало время для наступления половой зрелости.

Фото: fotostrana.ru

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