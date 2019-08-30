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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое глубокая стимуляция мозга?

Здоровье print

Глубокая стимуляция мозга - это нейрохирургическая процедура, которая применяется для лечения болезни Паркинсона, хронической боли, депрессии, синдрома Туретта и некоторых других патологий. На данный момент она обычно проводится пациентам с симптомами, которые слабо реагируют на фармакологическое лечение.

Процедура включает имплантацию импульсного генератора с батарейным питанием, который подключен к определенным областям мозга.

Предварительная процедура

Перед процедурой используются методы визуализации, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ), для выявления проблемных областей головного мозга. Некоторые нейрохирурги предпочитают использовать микроэлектродную регистрацию, которая контролирует активность нервных клеток, чтобы идентифицировать целевые области.

Три компонента системы глубокой стимуляции мозга

Существую следующие компоненты системы глубокой стимуляции мозга:

  • Имплантированный генератор импульсов представляет собой нейротрансмиттер, заключенный в капсулу из титана, который используется для передачи электрических импульсов в центральную нервную систему и мозг, мешая нейронной активности в определенных областях.

  • Свинец представляет собой изолированный спиральный провод с платиново-иридиевыми электродами, которые помещаются в одно или два ядра мозга для направления импульсов, исходящих от генератора.

  • Удлинитель представляет собой изолированный провод, который используется для подключения провода к имплантированному генератору импульсов, проходящего от головы до точки входа, которая может быть такой же низкой, как и живот.

Калибровка

Калибровка системы может проводиться неврологом, медсестрой или специализированным техником таким образом, чтобы оптимизировать эффект и снизить риск побочных эффектов.

Местная или общая анестезия обычно используется при имплантации проводов в мозг. В черепе просверливается небольшое отверстие, а электродный провод вводится стереотаксически в предполагаемую область мозга. Если симптомы в первую очередь проявляются на левой стороне тела, отведение будет располагаться на соответствующей правой стороне мозга и наоборот.

В соответствии с конкретным состоянием здоровья и симптомами, которые рассматриваются, отведения располагаются рядом с соответствующими областями мозга. Отведения могут быть размещены:

  • В вентро-промежуточном ядре таламуса для существенного тремора.

  • В глобальном бледном теле или субталамическом ядре для симптомов дистонииболезни Паркинсона (например, брадикинезия и тремор).

  • В заднем таламическом рубце периакведукальный серый при хронической боли.

  • В переднем таламическом ядре при эпилепсии.

Существует небольшой риск побочных эффектов при размещении отведения для процедуры глубокой стимуляции мозга. Побочные эффекты могут включать инсульт, кровотечение или инфекцию в головном мозге, обычно в области размещения свинца.

Результат

Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры. Тем не менее большинство людей отмечают значительное улучшение состояния здоровья, а зависимость от лекарств часто уменьшается.

Фото: suckhoedoisong.vn

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Темы процедура области мозга нейрохирургия глубокая стимуляция мозга
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