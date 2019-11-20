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Автор Александра Балан-Сенчук

У женщины с удаленными яичниками появляются риски со здоровьем

Здоровье » Акушерство и гинекология

Оофорэктомия  - хирургическая операция по удалению яичников.

Хирургические риски

Серьезные осложнения как прямой результат операции, связанной с оофорэктомией, редки. В отдельных случаях может произойти повреждение мочеточника в подвешенной связке яичника.

Наиболее распространенная внутрибрюшная операция не связана с высокой частотой последующих проблем. 

Смертность

В долгосрочной перспективе женщины, у которых была оофорэктомия, связаны со значительно более высоким риском смертности. Единственным исключением являются женщины, которые несут в себе генные мутации BRCA высокого риска.

Женщины с удаленными яичниками до 45 лет особенно подвержены этому риску, и этот эффект более выражен (риск 170% по сравнению с женщинами, которые сохраняют яичники).

Симптомы менопаузы

Поскольку женщины, которые прибегли к двусторонней оофорэктомии, теряют способность вырабатывать женские гормоны (эстроген и прогестерон) в яичниках, они вступают в фазу, известную как хирургическая менопауза.

Женщины часто испытывают внезапное, ярко выраженное наступление менопаузы. Это происходит потому, что гормоны прекращаются мгновенно, а не в течение многих лет, как у женщин, которые прогрессируют до менопаузы естественным путем.

Симптомы - приливы, перепады настроения и сухость влагалища -  могут быть особенно серьезными. Многие женщины выбирают заместительную гормональную терапию, чтобы справиться с регулированием гормонов в организме.

Сердечно-сосудистый риск

Хотя точный механизм не известен, удаление яичников женщины связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что сердечно-сосудистый эффект связан с изменениями гормонального уровня женщины.

Однако даже при фармакологической заместительной гормональной терапии естественную выработку гормонов, выполняемую яичниками, невозможно имитировать.

Остеопороз

Другим результатом внезапного изменения женских гормонов, как правило, является повышенный риск остеопороза. Эстроген особенно важен для поддержания плотности кости. Когда уровень гормонов изменяется после проведения оофорэктомии, женщины становятся более склонными к остеопорозу.

Кроме того, снижение уровня тестостерона может способствовать определенной потере роста. Это обычно объясняется более низкой плотностью кости, наблюдаемой у женщин, страдающих остеопорозом.

Сексуальные проблемы

Оофорэктомия приводит к значительному изменению в сфере сексуальных отношений. Речь идет о следующих симптомах:

  • Потере либидо.
  • Отсутствии смазки.

В результате этих эффектов женщинам может быть сложнее поддерживать романтические отношения в той же степени, что и до операции.

Фото: fok-zdorovie.ru

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У женщины с удаленными яичниками появляются риски со здоровьем
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