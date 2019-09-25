Каким лечением "достать" грибы под ногтем

Прежде чем начинать лечение онихомикоза, важно установить дифференциальный диагноз для устранения других возможных состояний. Это связано с тем, что есть определенные побочные эффекты, связанные с фармакологическим лечением, так что лучше всего использовать его, когда будет известна точная причина состояния.

Поскольку инфекция обычно проникает под ноготь, ее особенно трудно "достать". Это может вызвать значительные трудности при лечении, и в результате этого может потребоваться год или даже больше, чтобы инфекция полностью исчезла. Другая причина такого длительного периода восстановления заключается в том, что для замены старого и зараженного ногтя требуется новый рост ногтей, что является медленным процессом.

Лекарства против онихомикоза

Лекарства, которые вводятся перорально, включают препараты "Тербинафин", "Итраконазол" и "Флуконазол". Все эти методы лечения являются эффективными с учетом определенных характеристик, которыми они обладают, таких как адекватное проникновение в ноготь и стойкость, чтобы оставаться в зоне инфекции, даже после того, как терапия была прекращена.

"Тербинафин" является наиболее эффективным, он очищает инфекцию в 76% случаев и является наиболее предпочтительным вариантом лечения. За этим следует "Итраконазол", который эффективен на 60%.

Для некоторых специфических типов онихомикозов, таких как поверхностный белый тип, рекомендуются пероральные методы лечения, которые имеют системный эффект. Для людей, пораженных этим видом инфекции, местное лечение предлагает ограниченные преимущества.

Дополнительные методы лечения онихомикоза

Там, где это возможно, предпочтительно удалять пораженную часть ногтя во время лечения. Считается, что это увеличивает доступ к "сердцу" инфекции, улучшая реакцию на лекарства.

Был также некоторый интерес к использованию австралийского масла чайного дерева в качестве естественного средства для борьбы с онихомикозом. Тем не менее текущие исследования не смогли показать преимущества использования этого подхода, и это не рекомендация, широко используемая в доказательной практике.

Однако масло чайного дерева обладает антибактериальными свойствами, но наиболее эффективно на начальных стадиях онихомикоза. Средство помогает замедлить развитие инфекции и блокировать ее распространение на здоровые ткани. Масло также используется для профилактики повторного заражения. При запущенном течении и хронической форме грибка экстракт чайного дерева малоэффективен.

Процедуры, которые будут актуальны в будущем

Некоторые исследования показывают, что грибы чувствительны к теплу, особенно в диапазоне 40-60 ° C (104-140 ° F). На основе этой концепции разрабатывается лазерная терапия с целью манипулирования температурой вокруг ногтевой инфекции до этой температуры и нарушения роста грибков.

Эта процедура все еще исследуется в данный момент, особенно с точки зрения эффективности и безопасности лечения. Тем не менее, это перспективный вариант для будущего, который может обеспечить более эффективную форму терапии.

Фото: gribok.expert

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