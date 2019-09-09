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Автор Александра Балан-Сенчук

Точная причина болезни Ормонда медикам до сих пор неизвестна

Здоровье print

Болезнь Ормонда представляет собой расстройство, характеризующееся воспалением и развитием рубцовой ткани за мембраной, которая окружает пищеварительную систему, называемую забрюшинным пространством.

Эпидемиология

Болезнь Ормонда является редким заболеванием, которое поражает 1 человека на 200 000-500 000 населения в год, в зависимости от конкретного места.

Причины

Точная причина болезни неизвестна. Однако известно, что состояние связано с различными иммунными условиями, предполагая, что аутоиммунный ответ может быть вовлечен в патологию условия. Примерно 1 из 3 пациентов с этим расстройством ранее подвергался иммуносупрессии из-за злокачественных новообразований, лекарств, аневризмы аорты или инфекции, что еще больше подтверждает эту гипотезу.

Симптомы

Существуют различные симптомы, связанные с болезнью Ормонда, хотя они не являются специфическими для данного состояния и могут быть связаны с другими состояниями здоровья с аналогичным проявлением.

Со временем, когда состояние ухудшается, фиброзная ткань может привести к тупой общей боли в нижней части живота, спине или в боку. Другие симптомы могут включать в себя:

  • Лихорадку.

  • Периферический отек.

  • Флебит.

  • Глубокий венозный тромбоз.

  • Потерю веса.

  • Тошноту и рвоту.

  • Усталость.

  • Нарушения функции почек.

Фиброз может препятствовать притоку крови к нижним частям тела, что приводит к нарушению нормальной функции организма. Это может вызвать боль и отек, в дополнение к повреждению определенных органов, таких как почки.

Диагностика

Диагностика болезни Ормонда зачастую очень трудна, поскольку симптомы неспецифичны и могут также указывать на ряд других состояний здоровья.

Если есть подозрения, существует ряд показательных факторов и тестов, которые могут помочь поставить соответствующий диагноз. Например, многие пациенты также страдают от гипертонии или почечной недостаточности. Анализы крови могут помочь обнаружить ненормально повышенные уровни С-реактивного белка, мочевины, креатинина и другие параметры. Методы диагностической визуализации также могут быть использованы для оценки тяжести состояния.

В некоторых случаях для оценки расстройства необходима биопсия для иммуногистохимического исследования, которая может помочь при принятии решений относительно плана лечения.

Лечение

В настоящее время предполагается, что хирургические и фармацевтические методы объединены для обеспечения оптимального ухода. Целью лечения является сохранение функции почек и других органов, исключение злокачественных новообразований и облегчение симптомов.

Хирургические методы включают уретеролиз, внутрибрюшинную транспозицию, чрескожную нефростомию, стентирование мочеточника, лапароскопическую хирургию и эндоурологическое лечение.

Фармакотерапия может включать введение глюкокортикоидов (например, преднизолона), иммунодепрессантов (например, азатиоприна) или антагонистов рецептора эстрогена (например, тамоксифена).

Фото: gottstat.com

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