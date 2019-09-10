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Автор Рина Миро

Стереотипы о поддержке состояния здоровья, которым не стоит верить

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Каких только стереотипных утверждений о состоянии здоровья не существует в обществе! Они передаются из уст в уста и становятся догмой. Пора разобраться  с вымыслами.

Организм нуждается в регулярной детоксикации

На страже организма от токсинов и шлаков круглосуточно дежурит наша выделительная система, посторонняя помощь ей не требуется. Исключительными случаями, когда организм действительно нуждается в детоксе, являются отравления ядами и тяжелыми металлами, но спасают от их воздействия, как правило, в медицинских учреждениях. Своими силами в этом случае не обойтись, это чревато серьезными последствиями вплоть до летального исхода.

Голодание полезно для здоровья

Сторонники интервального голодания убеждены в том, что именно оно помогает им избавиться от лишнего веса, а также наладить работу сердечно-сосудистой системы и даже уменьшить риск возникновения злокачественных опухолей. На самом деле единственный эффект от интервального голодания заключается в потере веса. Все остальные положительные стороны голодания не доказаны. Кроме того, есть люди, которым голодать строго противопоказано ввиду наличия разных хронических заболеваний.

Обмен веществ можно разогнать при помощи определенных продуктов

Скорость метаболических процессов находится в прямой зависимости от ряда факторов, таких как пол, возраст, тип телосложения и т. д. Повлиять на эту скорость возможно при помощи физической активности, но не еды. Для того чтобы снизить вес, нужно контролировать количество калорий, поступающих с пищей, следить за состоянием здоровья и гормональным фоном.

Чистить зубы не до еды, а после

Лучше чистить до еды, потому что в еде содержатся кислоты, которые определенным образом воздействуют на эмаль, ослабляя её. И когда мы чистим зубы после приема пищи, мы буквально счищаем с них частицы эмали.

Антиперспиранты вызывают рак

Медицинские исследования доказали, что соли алюминия и парабены, входящие в состав большинства популярных антиперспирантов, не оказывают какого-либо воздействия на организм.

ОРВИ нужно лечить противовирусными препаратами

Основную часть острых вирусных инфекций вызывают так называемые риновирусы, которые насчитывают более 160 штаммов. Эффективных лекарств против ОРВИ не существует, они могут лишь слегка облегчить симптомы.

Принимать поливитамины полезно для здоровья

Ни одного исследования, подтверждающего это утверждение, нет. Поливитамины не укрепляют здоровье, не предотвращают заболевания и не оказывают благотворного влияния на организм, а их передозировка опасна для здоровья. Человеку, который полноценно питается, витамины и добавки не нужны. Они полезны только в одном случае, если дефицит какого-либо витамина или минерального вещества подтвержден диагностическими обследованиями. Дозировка подбирается специалистом индивидуально в зависимости от результата анализов.

Иммуностимуляторы повышают иммунитет

На сегодняшний день не существует иммуностимуляторов с доказанной эффективностью. Иммунная система человека невероятно сложна и до конца не изучена, повлиять на нее каким-то лекарство просто невозможно. Не стоит путать иммуностимуляторы с иммуномодуляторами, которые назначаются врачом и продаются строго по рецепту. Это сильнодействующие препараты, которые назначаются только при серьезных проблемах с иммунитетом, например, при вирусе иммунодефицита человека.

Оксолиновая мазь поможет не заболеть  

К сожалению, это не так. У оксолиновой мази нет доказанной эффективности, более того, поскольку она на 99% состоит из вазелина, то способна нанести вред как слизистой оболочке носа, так и дыхательной системе в целом, и даже вызвать при попадании в легкие очень редкую болезнь - липоидную пневмонию.

Фото: most-beautiful-woman.ru

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Темы витамины иммунитет заболевания детоксикация стереотипы о поддержании здоровья
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