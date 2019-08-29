Графен - медицинское чудо, за которым будущее

Специалисты убеждены: графен может трансформироваться в то, с чьей помощью врачи лечат и предотвращают тяжелые недуги. Например, благодаря данному материалу появится возможность лечить перелом позвонков и изношенных суставов, а также инфаркт.

Графен был изобретен в 2004 году российскими учеными Андреем Геймом и Константином Новоселовым, которые уже длительное время проживают в Великобритании и даже получили рыцарские звания. В 2010 году этих выдающихся людей наградили Нобелевской премией за их открытие.

Сам по себе графен - тонкий и легкий материал, который может продемонстрировать серьезную прочность, прозрачность и электропроводимость.

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Чтобы представить, как он выглядит, нужно взять один человеческий волос и разделить его пополам. Далее, волосинку нужно делить несколько раз подряд, пока не получится одна миллионная доля.

Естественно, увидеть невооруженным глазом этот суперматериал невозможно, но именно благодаря своим размерам графен может стать настоящим медицинский чудом для терапии многих недугов. Предполагается, что его можно будет использовать при создании глазных имплантатов для борьбы со слепотой и зубных пломб, которые прослужат всю жизнь.

Добиться такого прорыва с помощью применения графена можно из-за его ассортимента уникальных свойств. Например, он легче, чем любой материал, имеющийся на свете. Он может продемонстрировать поразительную гибкость, затыкая за пояс классическую резину, но вместе с этим он в 200 раз прочнее стали. Помимо этого, новое изобретение проводит электричество в 100 раз быстрее, нежели любой другой материал, который можно встретить на нашей планете.

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Создается это медицинское чудо в лабораторных условиях в процессе обработки графита, который также служит основой для карандашей.

Специалисты перечисляют множество областей, где будет уместно использование этого уникального материала, начиная с компьютерных технологий, заканчивая производством автомобилей. Но самые серьезные надежды графен предоставляет для медицинской среды.

Сейчас можно говорить о том, что уже в 2023 году, вероятно, появятся искусственные имплантаты сетчатки на основе вышеуказанного материала, которые придут на смену силиконовым. Эксперименты, проведенные на животных, продемонстрировали их отличную рабочую деятельность.

Графен - уникальный материал для терапии инфаркта, который неумолимо повреждает сердце. Новые материалы, изготовленные с применением этого сырья, в ходе лабораторных тестов успешно восстановили рубцовую ткань. Это означает, что в будущем его можно будет использовать для лечения переломов позвонка.

Фото: share-talk.com

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