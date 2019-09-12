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Автор Валентина Свобода

Модный детокс: методики очищения, выбранные знаменитостями

Здоровье print

Идеей сохранить красоту и молодость одержимы все женщины планеты, и особенно звезды. Модное направление - это проведение чисток организма. Их придумано огромное множество.

Без молочных продуктов и хлеба

Возлюбленная Тимоти Анастасия Решетова устраивает себе детокс-дни по такой схеме: на это время девушка отказывается от любых молочных продуктов. Она заменяет их соевым сыром тофу и ореховым молоком. На время детокса она снижает калорийность дневного рациона до 1200 килокалорий и отказывается от любой выпечки с глютеном. Альтернатив для пшеничной муки масса: мука из амаранта, рисовая, овсяная, нутовая мука. Был бы хороший повар рядом!

Гвинет Пэлтроу голодает на соках

Голливудская актриса так давно увлекается темой детоксикации, что создала собственную программу под названием «Чистка». Питание по этой системе подразумевает питье свежевыжатых овощных и фруктовых соков, употребление низкокалорийной пищи без соли и сахара. Актриса всегда делает 12-часовой перерыв между ужином и завтраком, пьет много родниковой воды с лимоном. Кроме того, Гвинет на протяжении долгих лет практикует вегетарианство.

Ксения Собчак предпочитает витаминные капельницы и таблетки

Из-за загруженного графика Собчак предпочитает проводить детокс-программу во время своего отпуска.

Ксения не доверяет народным рецептам и свою программу детоксикации проводит только в особых клиниках в Таиланде. Там ей делают капельницы из различных витаминов, дают специальные таблетки для ощелачивания организма. Кстати, для того чтобы ощелачивать кровь, совсем необязательно ехать в модную клинику. Можно устраивать регулярные разгрузочные дни на смузи из свежей зелени. Пить такой напиток нужно каждые 2-3 часа вместо пищи. Эффект будет ничуть не хуже, чем у Собчак, попробуйте!

Миранда Керр сидит на зеленой диете

Модель бренда «Виктория секрет» устраивает разгрузочные детокс-дни на зелени, овощах и фруктах. Каждое утро Миранда начинает с питательного смузи из проростков зеленой гречки, большой горсти шпината, черники и столовой ложки хлореллы. Это водоросль ярко-зеленого цвета является незаменимым источником железа, витаминов группы В, фосфора, цинка и незаменимых аминокислот.

Во время детокса Керр заменяет кофе на напиток из имбиря и лимона. А вот рецепт любимого зеленого салата, который, по словам модели, она может есть каждый день и ей не надоест: листья салата айсберг порвать на кусочки, добавить крупный огурец, нарезанный соломкой. Заправить салат дипом из соевого соуса натурального брожения и оливкового масла. Сверху щедро посыпать салат перемолотыми семечками жареного кунжута. Именно они добавляют пикантность блюду.

Фото:  budvtemi.com

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Темы детокс собчак звезды знаменитости очищение организма
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