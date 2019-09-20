Ученые вновь обвинили яйца в развитии болезней сердца

Недавнее исследование связало обильное потребление яиц и пищевого холестерина с более высоким риском болезней сердечно-сосудистой системы и преждевременной смерти. Это открытие может разжечь очередные споры о яйцах и здоровье сердца.

Ограничение потребления яиц - часть здоровой диеты

Новое исследование предполагает, что люди должны ограничивать потребление яиц - это часть здоровой диеты.

Исследователи из Северо-западного университета Медицинской школы имени Файнберга (Чикаго, штат Иллинойс) и еще нескольких учреждений объединили и проанализировали статистику, охватывающую в общей сложности 29 615 человек. Ученые сравнили, как определенные типы и привычки питания влияли на сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и смерти. Наблюдения велись 31 год.

Норрина Б. Аллен, соавтор исследования и специалист по профилактической медицине, говорит, что «главная идея» исследования «действительно связана с холестерином». «Люди, потребляющие меньше холестерина, с меньшей вероятностью получат «в нагрузку» сердечно-сосудистое заболевание. Но в тех же США, например, нет ограничений на потребление как яиц, так и холестерина», - отмечает она.

Сколько нужно есть яиц

В течение десятилетий велись споры о том, повышает ли потребление яиц или пищевого холестерина риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Официальная позиция врачей в США до 2015 года заключалась в том, что люди должны ограничивать свое ежедневное потребление яиц 300 миллиграммами, что составляет менее двух крупных яиц. Однако в более поздних «Диетических руководящих принципах для американцев на 2015-2020 годы» больше не указывается ограничение потребления холестерина и яиц.

В России, по данным Роскачества, производится свыше 42 миллиардов яиц в год. Каждый россиянин в среднем ежегодно съедает около 277 штук при медицинской норме потребления 270 яиц, то есть примерно по одному яйцу в день.

Наблюдения: больше холестерина - выше риск болезней сердца

В течение периода наблюдения ученые диагностировали 5400 случаев болезней сердца и 6132 смертей.

Ученые обнаружили, что каждые новые 300 мг пищевого холестерина в сутки увеличивают риск развития ССЗ на 17%, а риск умереть в целом - на 18%.

Команда также рассчитала «разницу абсолютных рисков» для этих результатов. Это были 3,24% и 4,43% соответственно. Другими словами, на каждую 1000 участников исследования было поставлено 32 дополнительных диагноза сердечно-сосудистых заболеваний и выявлено +44 случая смерти на каждые дополнительные 300 мг холестерина, потребляемые в день.

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Анализ также показал, что для каждой дополнительной половины яйца, съеденной в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 6% выше, а риск смерти в целом - на 8%. Общее качество рациона людей, типы и количество жиров, которые они съели, и количество упражнений, которые они выполняли, по-видимому, не влияют на эти связи.

«Эти результаты, - объясняют авторы исследования, - должны учитываться при разработке диетических руководств и обновлений».

Фото: pinterest.ru

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