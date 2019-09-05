Фанаты белковых коктейлей обладают лишним весом и меньше живут

Лабораторные тесты на грызунах подтвердили: протеиновые коктейли небезопасны, если ими злоупотреблять. Несмотря на то что рынок таких коктейлей (как в готовом, так и в порошкообразном виде) только растет (9,4 млрд долларов за 2017 год и 14,5 млрд. в прогнозах к 2023 году), ученые предупреждают: это не значит, что они безопасны.
Могут ли протеиновые коктейли вредить здоровью
Самые простые и доступные порошки для белковых коктейлей состоят из так называемых сывороточных белков. Они отличаются повышенным содержанием аминокислот с разветвленной цепью (BCAA). BCAA нужны для того, чтобы наращивать мышечную массу, хотя многие специалисты ставят их эффективность под вопрос.
Исследования на мышах показали, что при обилии в рационе белка с BCCA, но снижении уровня прочих питательных веществ возможны серьезные проблемы со здоровьем. В частности, команда Сиднейского университета (Австралия) обнаружила, что повышение уровня BCAA вызывает чувство голода и негативно влияет на настроение.
Также интересно исследование из журнала в «Nature Metabolism», в рамках которого Саманта Соломон-Биет предлагает читателям убедиться во вреде диет с BCCA. «В целом диеты с обилием белка и малым количеством углеводов полезны: например, помогают репродуктивным функциям организма. Но в среднем возрасте такие диеты ведут к снижению продолжительности жизни», - говорит она.
Тесты: «химия» не слишком полезна?
«Большое количество BCAA привело к тому, что упал уровень серотонина, и это стало мощным стимулом для принятия пищи. В итоге мыши, накормленные BCAA, стали массово переедать, в результате чего набрали лишний вес и сократили срок своей жизни.
Обилие BCAA негативно сказывается на функциях триптофана, который как раз и «занят» работой с серотонином, а помимо этого, помогает и в различных аспектах сна. И конечно же, известен он и как «гормон счастья», то есть способен влиять и на настроение», - говорится в материалах исследования.
По мнению Розилен Рибейро, диетолога и специалиста в области общественного здравоохранения, людям стоит скорее балансировать источники белка, чем увлекаться добавками и коктейлями. Так избежать проблем со здоровьем проще всего.
Стоит ли покупать продукты с BCAA
BCAA не бесполезен - важно знать меру. Вот какую дозировку применяли для тестирования атлетов в рамках 8-недельной программы, итоги которой опубликованы в издании «Journal of the International Society of Sports Nutrition».
Каждый участник получил один из трех вариантов «пайка»:
14 грамм ВСАА;
28 г сывороточного белка;
28 г углеводов (из спортивного напитка).
Исследователи обнаружили, что участники, которые принимали BCAA, эффективнее сжигали накопленный жир и лучше наращивали мышечную массу. Так что при грамотной дозировке BCAA имеет право стоять на наших полках.
Фото: trainingbody.ru
Читайте также:
Ученые нашли ген, который приводит к эректильной дисфункции
"Антипригарные" химические вещества снижают эффективность прививок
Прием жидких лекарств ложками опасен для здоровья - исследование
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.