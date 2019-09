Фанаты белковых коктейлей обладают лишним весом и меньше живут

Лабораторные тесты на грызунах подтвердили: протеиновые коктейли небезопасны, если ими злоупотреблять. Несмотря на то что рынок таких коктейлей (как в готовом, так и в порошкообразном виде) только растет (9,4 млрд долларов за 2017 год и 14,5 млрд. в прогнозах к 2023 году), ученые предупреждают: это не значит, что они безопасны.

Могут ли протеиновые коктейли вредить здоровью

Самые простые и доступные порошки для белковых коктейлей состоят из так называемых сывороточных белков. Они отличаются повышенным содержанием аминокислот с разветвленной цепью (BCAA). BCAA нужны для того, чтобы наращивать мышечную массу, хотя многие специалисты ставят их эффективность под вопрос.

Исследования на мышах показали, что при обилии в рационе белка с BCCA, но снижении уровня прочих питательных веществ возможны серьезные проблемы со здоровьем. В частности, команда Сиднейского университета (Австралия) обнаружила, что повышение уровня BCAA вызывает чувство голода и негативно влияет на настроение.

Также интересно исследование из журнала в «Nature Metabolism», в рамках которого Саманта Соломон-Биет предлагает читателям убедиться во вреде диет с BCCA. «В целом диеты с обилием белка и малым количеством углеводов полезны: например, помогают репродуктивным функциям организма. Но в среднем возрасте такие диеты ведут к снижению продолжительности жизни», - говорит она.

Тесты: «химия» не слишком полезна?

«Большое количество BCAA привело к тому, что упал уровень серотонина, и это стало мощным стимулом для принятия пищи. В итоге мыши, накормленные BCAA, стали массово переедать, в результате чего набрали лишний вес и сократили срок своей жизни.

Обилие BCAA негативно сказывается на функциях триптофана, который как раз и «занят» работой с серотонином, а помимо этого, помогает и в различных аспектах сна. И конечно же, известен он и как «гормон счастья», то есть способен влиять и на настроение», - говорится в материалах исследования.

По мнению Розилен Рибейро, диетолога и специалиста в области общественного здравоохранения, людям стоит скорее балансировать источники белка, чем увлекаться добавками и коктейлями. Так избежать проблем со здоровьем проще всего.

Стоит ли покупать продукты с BCAA

BCAA не бесполезен - важно знать меру. Вот какую дозировку применяли для тестирования атлетов в рамках 8-недельной программы, итоги которой опубликованы в издании «Journal of the International Society of Sports Nutrition».

Каждый участник получил один из трех вариантов «пайка»:

14 грамм ВСАА;

28 г сывороточного белка;

28 г углеводов (из спортивного напитка).

Исследователи обнаружили, что участники, которые принимали BCAA, эффективнее сжигали накопленный жир и лучше наращивали мышечную массу. Так что при грамотной дозировке BCAA имеет право стоять на наших полках.

