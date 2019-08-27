Природный антибиотик: масло чайного дерева

Австралийскую мелалеуку стали называть «чайным деревом» с подачи знаменитого путешественника Джеймса Кука: целебный настой из листьев этого дерева по цвету напомнил ему чай.

Однако пить этот «чай» нельзя, и аборигены использовали его как наружное средство - для обработки ран, лечения кожных заболеваний, укусов насекомых и солнечных ожогов. Красящие вещества мелалеуки могут превратить в «чай» даже целое озеро, если по берегам водоема растет много таких деревьев, и коричневые озера - одна из достопримечательностей Австралии.

Целебные свойства чайного дерева

В наши дни мелалеука произрастает в разных странах, но лучшими свойствами обладает австралийское сырье, и при возможности следует отдавать предпочтение ему. В состав масла входит до 98 биологически активных веществ, а бактерицидные свойства обеспечивают два основных компонента: терпинен (до 48%) и цинеол (до 15%). Недостаток цинеола - его раздражающее жгучее действие. Идеальным считают масло с высоким содержанием терпинена (более 40%) и низким цинеола (около 5%). При употреблении внутрь препарат токсичен, а детям и беременным его нельзя использовать даже наружно. Возможны и аллергические реакции.

Спектр бактерицидного действия этого растения широк: оно губительно для бактерий, вирусов и грибов. Его также не любят насекомые, пары чайного дерева помогают от них избавиться. До начала эры антибиотиков мелалеукой с успехом лечили раны, особенно в период Второй мировой войны. Чайное дерево обладает и свойствами иммуностимулятора, снимает отек, ускоряет регенерацию тканей.

Применение в косметологии и дерматологии

Как наружное средство масло чайного дерева применяют для профилактики и лечения прыщей (акне). Однако важно не перестараться: раздражающее действие больших доз неразбавленного масла может обернуться ожогами. Для «прижигания» прыщей его используют только точечно и с помощью ватной палочки.

Небольшие дозы (2-3 капли) применяют и в масках на основе глины, приемах ванн (8 капель) и обертываниях, растворах для ухода за проблемной кожей (5 частей масла и 95 частей воды). Помогает растение и в уходе за волосами: избавляет от перхоти (несколько капель добавить в шампунь) и даже лечит педикулез.

Масло чайного дерева используют при грибке стопы и ногтей (ванночки, втирание или аппликации), а также для борьбы с излишней потливостью стоп (дезодорирующие свойства чайного дерева особенно ценят спортсмены).

Профилактика и лечение инфекций

При простуде и вирусных инфекциях масло чайного дерева рекомендуют использовать в виде ароматерапии, ингаляций - это помогает бороться с микроорганизмами, стимулирует иммунитет, положительно влияет на самочувствие. Местно применяют для лечения насморка (втереть 1-3 капли в область выше переносицы) или отита (закапывают в слуховой проход в смеси с другими маслами).

Антимикробные и дезодорирующие свойства чайного дерева нашли применение в стоматологии, особенно при воспалительных заболеваниях десен, пародонтите. Описан также отбеливающий эффект при регулярном употреблении капли масла для чистки зубов. Однако следует помнить о его токсических свойствах и соблюдать предосторожность (не превышать дозу, полоскать рот водой по окончании обработки зубов и десен).

Ценность природных антибактериальных препаратов возрастает в наши дни, когда устойчивость микроорганизмов к лекарствам становится проблемой.

Фото: industryjournal.info

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