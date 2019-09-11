Специалисты рассказали о методах профилактики тромбоза

Некоторые группы населения подвержены большему риску образования тромбов. Они с большей вероятностью получат пользу от профилактических методов, позволяющих избежать заболевания.
Определение риска тромбоза
Повышенный риск наблюдается у следующих групп пациентов:
У кого наблюдается семейный анамнез тромбоза.
Кто перенес операцию или травму, которые требуют постельного режима.
Онкобольные.
Пожилые.
Беременные.
Принимающие противозачаточные средства или гормональную терапию эстрогенами.
Люди с ожирением.
С сердечно-сосудистыми заболеваниями.
С варикозным расширением вен.
Каждый из этих факторов риска связан с различным уровнем повышенного риска тромбоза, который следует учитывать при профилактике недуга. Большинство видов лечения связаны с некоторой степенью опасности или неудобства для пациента, и соотношение пользы к риску отличается для каждого человека.
Профилактика образа жизни
Есть несколько простых корректировок образа жизни, которые могут помочь снизить риск тромбоза. Они тесно связаны с конкретными факторами и помогают снизить вероятность их возникновения.
Например, ожирение взаимосвязано с более высокой частотой тромбозов, и принятие хороших привычек питания и физических упражнений является отличным способом уменьшить вероятность заболевания. Предпочтение отдается цельнозерновой пище, а также фруктам и овощам, так как в них много клетчатки, но мало соли, сахара и жира. Регулярные физические упражнения также могут быть полезны для поддержания здорового веса, в настоящее время рекомендуется не менее 30 минут ежедневных физических упражнений.
Некоторые конкретные ситуации также связаны с немедленным повышенным риском тромбоза. Длительное пребывание в сидячем положении из-за путешествия на самолете или постельного режима обеспечивает застой крови, который является идеальным условием для образования тромба. Если кто-то, подверженный риску тромбоза, может оставаться сидячим в течение длительного времени, рекомендуется делать регулярные движения ног и ступней, чтобы кровь двигалась и предотвращала образование сгустка крови.
Фармакологическая профилактика
Антикоагулянтные препараты, такие как "Варфарин", обычно используются для профилактики тромбозов. "Ацетилсалицилловая кислота" (аспирин) также широко используется, и связана с менее серьезными осложнениями, поэтому часто выбирается у пациентов с низким риском.
Решение о профилактике тромбоза необходимо индивидуализировать в соответствии с конкретными рисками и преимуществами.
Фото: varikoza.ru
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