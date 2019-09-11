Специалисты рассказали о методах профилактики тромбоза

Некоторые группы населения подвержены большему риску образования тромбов. Они с большей вероятностью получат пользу от профилактических методов, позволяющих избежать заболевания.

Определение риска тромбоза

Повышенный риск наблюдается у следующих групп пациентов:

У кого наблюдается семейный анамнез тромбоза.

Кто перенес операцию или травму, которые требуют постельного режима.

Онкобольные.

Пожилые.

Беременные.

Принимающие противозачаточные средства или гормональную терапию эстрогенами.

Люди с ожирением.

С сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С варикозным расширением вен.

Каждый из этих факторов риска связан с различным уровнем повышенного риска тромбоза, который следует учитывать при профилактике недуга. Большинство видов лечения связаны с некоторой степенью опасности или неудобства для пациента, и соотношение пользы к риску отличается для каждого человека.

Профилактика образа жизни

Есть несколько простых корректировок образа жизни, которые могут помочь снизить риск тромбоза. Они тесно связаны с конкретными факторами и помогают снизить вероятность их возникновения.

Например, ожирение взаимосвязано с более высокой частотой тромбозов, и принятие хороших привычек питания и физических упражнений является отличным способом уменьшить вероятность заболевания. Предпочтение отдается цельнозерновой пище, а также фруктам и овощам, так как в них много клетчатки, но мало соли, сахара и жира. Регулярные физические упражнения также могут быть полезны для поддержания здорового веса, в настоящее время рекомендуется не менее 30 минут ежедневных физических упражнений.

Некоторые конкретные ситуации также связаны с немедленным повышенным риском тромбоза. Длительное пребывание в сидячем положении из-за путешествия на самолете или постельного режима обеспечивает застой крови, который является идеальным условием для образования тромба. Если кто-то, подверженный риску тромбоза, может оставаться сидячим в течение длительного времени, рекомендуется делать регулярные движения ног и ступней, чтобы кровь двигалась и предотвращала образование сгустка крови.

Фармакологическая профилактика

Антикоагулянтные препараты, такие как "Варфарин", обычно используются для профилактики тромбозов. "Ацетилсалицилловая кислота" (аспирин) также широко используется, и связана с менее серьезными осложнениями, поэтому часто выбирается у пациентов с низким риском.

Решение о профилактике тромбоза необходимо индивидуализировать в соответствии с конкретными рисками и преимуществами.

Фото: varikoza.ru

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