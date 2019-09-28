Овуляцию можно контролировать, чтобы увеличить шансы на зачатие

Поскольку овуляция (от латинского ovum - "яйцо") является важной частью женского менструального цикла, возможность стимулирования или подавления овуляции играет не последнюю роль в вопросах женского здоровья. Это очевидно для тех людей, кто испытывают трудности с зачатием, поскольку овуляцию можно контролировать, чтобы увеличить шансы. Это также играет большую роль в процессе экстракорпорального оплодотворения.

Индуцированная овуляция

Индуцированная овуляция - это процесс, включающий прием лекарств, чтобы стимулировать созревание яйцеклетки и повысить вероятность наступления беременности. И стимуляция яйцеклетки, и индукция овуляции - это разные процессы, но они тесно связаны, так как необходимы для оплодотворения яйцеклетки и возникновения зачатия.

Это особенно важно для пациентов с такими заболеваниями, как синдром поликистозных яичников и олигоменорея, которые не овулируют регулярно, как это делают другие женщины. Это может помочь им зачать ребенка, если в противном случае это было бы невозможно.

Физиологически овуляция вызывается выбросом лютеинизирующего гормона. Наиболее часто используемая медицинская техника для стимулирования выделения яйцеклетки включает стимуляцию яичников, за которой следует инъекция, которая ускоряет гормональные изменения для возникновения овуляции.

Инъекция хорионического гонадотропина человека в низкой дозе вызывает овуляцию через 24-48 часов после введения. Этот метод широко используется, но несет риск синдрома гиперстимуляции яичников.

Подавленная овуляция

Подавление овуляции является способом контроля контрацепции. Если овуляция не происходит, яйцеклетка не высвобождается, и ее невозможно оплодотворить.

Гормональная терапия используется для вмешательства в процесс овуляции и контроля рождаемости. Обычно она направлена на подавление овуляции с использованием женских половых гормонов эстрадиола и прогестерона. Они имитируют гормональный уровень тела после менструации, чтобы обеспечить отрицательную обратную связь с яичниками и подавить овуляцию.

Кроме того, для женщин, проводящих экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), важно, чтобы спонтанная овуляция не происходила.

Риски индуцированной овуляции

На протяжении всего процесса индуцирования овуляции проводятся регулярные УЗИ и анализы для мониторинга гормонов. Тем не менее существуют некоторые риски для женщин, которые проходят эту процедуру, такие как:

Повреждение эндометрия.

Синдром гиперстимуляции яичников с симптомами тошноты, вздутия живота и чрезмерного увеличения веса.

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