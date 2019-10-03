Как работает гормон инсулин в организме, и для чего он нужен

Инсулин - это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, чтобы помочь организму метаболизироваться и использовать пищу для получения энергии во всем теле. Это ключевая биологическая функция, и поэтому проблема с инсулином может иметь значительное влияние на все системы организма.

Инсулин важен для общего состояния здоровья

Инсулин настолько важен для общего состояния здоровья и даже выживания, что когда возникают проблемы с выработкой или использованием инсулина, как, например, при диабете, дополнительный инсулин часто необходим в течение дня.

Фактически, в случае диабета первого типа, аутоиммунного заболевания, при котором инсулин не вырабатывается, дополнительный инсулин является жизненно важным. Дополнительный инсулин не всегда необходим для лечения диабета второго типа, при котором выработка инсулина ниже нормы. Организм не может использовать его эффективно, такое состояние называется резистентностью к инсулину.

Если у человека диабет любого типа, изучение того, как естественный гормон работает в организме, может помочь ему понять, почему ежедневные уколы инсулина или ношение инсулиновой помпы, пластыря могут быть ключевыми аспектами плана лечения. Необходимо ознакомиться с участием инсулина в метаболизме и использовании жиров и белков в рационе.

Как производится инсулин

Инсулин вырабатывается поджелудочной железой, расположенной на изгибе двенадцатиперстной кишки (первой части тонкой кишки) сразу за желудком. Поджелудочная железа функционирует как экзокринная железа, так и эндокринная железа.

Экзокринная функция поджелудочной железы в основном заключается в том, чтобы помочь пищеварению. В роли эндокринной железы поджелудка вырабатывает инсулин, а также другой гормон, называемый глюкагоном.

Инсулин вырабатывается специальными бета-клетками поджелудочной железы, которые группируются в группы, называемые островками Лангерганса. В здоровой взрослой поджелудочной железе насчитывается около миллиона островков, занимающих около пяти процентов всего органа. (Клетки поджелудочной железы, которые продуцируют глюкагон, называются альфа-клетками)

Как работает инсулин

Инсулин влияет на метаболизм углеводов, белков и жиров в пище, которую мы едим. Организм расщепляет эти питательные вещества на молекулы сахара, молекулы аминокислот и молекулы липидов соответственно. Тело также может хранить и собирать эти молекулы в более сложные формы.

Фото: ihaledunyasi.net

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