О пользе груши замолвим слово

Что мы знаем о таком фрукте, как груша? Многие скажут, что это вкусный и полезный фрукт. Однако грушу уже давно успешно используют как эффективное лечебное средство.
Откуда к нам "приехала" груша
Ещё в античные времена груша была хорошо известна. Великий Гомер, который написал "Одиссею", заявлял, что груша - это настоящий дар богов человеку. И с этим суждением нельзя не согласится. Сегодня груша является одним из самых известных и популярных фруктов в мире. Известно примерно три тысячи сортов этого фрукта. В Европе груша оказалась три тысячи лет назад, прибыв из Южной Азии. А на Североамериканский континент этот фрукт попал значительно позже, в 1620 году.
Грушу употребляют как в натуральном виде, так и в приготовлении множества других блюд. Среди них можно выделить начинки для выпечки и тортов, фруктовые салаты, блюда из мяса и морепродуктов, десерты и соки.
Состав груши
В своем составе груша содержит такие элементы, как витамины С, А, РР, Р, В1, В2, Е, азотистые вещества, каротин, катехины, фолиевую кислоту и другие. Помимо этого, в груше содержатся сахароза, глюкоза и фруктоза. Также известно, что в груше фруктозы значительно больше, чем глюкозы, а это значит, что для расщепления нет надобности в инсулине. Это свойство делает грушу очень полезной при проблемах с поджелудочной железой. По этой же причине грушу часто используют в диетах, которые назначают при сахарном диабете и ожирении.
Несколько фактов о груше
Груши сами по себе уникальные фрукты, они созревают под конец лета. Среди сортов этого плода можно найти такой, который удовлетворит любого. Разнообразие огромно. От терпких и твердых, до мягких и сладких как мед.
Противопоказания
Да, действительно есть несколько противопоказаний при употреблении груш:
Не стоит есть большое количество груш. Обычно рекомендуется употреблять не более трёх плодов в день.
Грушу нельзя употреблять в сыром виде, если у человека имеется язва желудка.
Грушу не стоит есть на голодный желудок. Сок груши раздражает слизистую кишечника. Рекомендуется употреблять груши только через полчаса после еды. Также нежелательно после съедания груши сразу есть мясо или жирную пищу.
Грушу крайне нежелательно запивать водой. Это может привести к неприятным и иногда болезненным ощущениям в области живота.
Фото: healthplus.vn
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