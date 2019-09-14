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Автор Сергей Бухранский

Трепанация черепа против мигрени, кровопускание и другие дикие способы лечения

Здоровье print

Cегодня мы имеем возможность получить достаточно квалифицированную медицинскую помощь. Но ещё совсем недавно. по историческим меркам, врачи изобретали совершенно дикие медицинские методики. В первой части статьи мы узнали, что для похудения женщины пили таблетки с яйцами паразитов, сифилис лечили с помощью ртути, импотенцию исцеляли электрическим током, а женскую истерию врачевали вагинальным массажем. Рассмотрим ещё несколько диких, по современным меркам, медицинских методик прошлого.

Обезболивающий детский сироп с наркотиками

Увы, человечество на протяжении всей своей истории училось на очень болезненных для общества ошибках. Жизнь была сложной, образование было определенной роскошью, что заставляло людей слепо следовать советам и рекомендациям врачей. Так, в девятнадцатом веке появился целый ряд успокаивающих препаратов для детей. Действительно, подобные детские сиропы начали творить чудеса, а специалисты и маркетологи в унисон твердили, что эти препараты абсолютно безопасны.

Но на самом деле в подобных сиропах содержалась огромная доза наркотических средств. Если коротко, в одном пузырьке такого "чудесного" снадобья содержалось до шестидесяти пяти миллиграмм чистого морфия. Не мудрено, что дети становились чрезвычайно спокойными и нередко умирали от передозировок. Только после разоблачительных статей в газетах, людям открылась правда, что в подобных препаратах используются такие вещества как: гашиш, морфий, кодеин и героин. Именно внимание общества к составу этих препаратов и стало концом их производства и массового использования

Героин, помогающий от кашля

Сегодня в аптеке можно купить разные препараты от кашля. Все они в основном отпускаются без рецепта. Даже в советское время дети ели такие таблетки как вкусное лакомство. Но в девятнадцатом суровом веке кашель лечился крайне радикально. И в доказательство этому обыкновенный героин. Да, именно героин считался совершенно безвредным средством, способным избавить любого больного от кашля. Человек абсолютно спокойно шел к аптекарю и покупал пузырек чистейшего героина. Его применяли все, включая детей. И только спустя время, когда стало ясно, что это вещество вызывает сильную зависимость и зачастую приводит человека к смерти, героин был запрещен. Кто знает, чтобы сегодня было с населением планеты, не запрети тогда наркотики, которые, по мнению врачей той эпохи, были практически панацеей.

Препарирование мозга

Итак, представим такую ситуацию. Вы приходите к психиатру и рассказываете ему о ваших проблемах. Доктор внимательно слушает, делает заметки и в конце приема говорит, что есть прекрасный способ вас излечить. Для этого всего только надо проникнуть длинной пикой через глаз в мозг, причем используя для этого молоток. Потом с помощью этого приспособления будет удалена часть мозга, а на его место будет помещен шип.

После этой процедуры доктор пообещает, что вы полностью избавитесь от депрессии и других психических заболеваний. Да, именно так лечили психические болезни в первой половине двадцатого века. Причем тот, кто изобрел процедуру под названием "лоботомия", получил за это Нобелевскую премию. И пока не стало ясно, что сверление мозга через глаз, является сомнительной методикой избавления от психических проблем, жертвами такой операции стали более семидесяти тысяч человек.

Кровопускание на все случаи жизни

Среди совершенно диких медицинских процедур, самая известная - это кровопускание. Этот метод лечения известен ещё с античных времён. Древние греки считали, что кровь человека содержит четыре вещества. Каждое такое вещество отвечает за ряд болезней. Поэтому выпустив человеческую кровь, организм избавляется от этого вещества и болезней, связанных с ним.

Надо отметить, что этот метод прошел через всю человеческую историю и был популярен вплоть до 19 века. А чтобы убедится в его полезности для человека, достаточно порезать вену и слить пару литров крови после того, как заболел гриппом. Думается, что такая идея вряд ли придет в голову современному человеку.

Трепанация для борьбы с мигренью

Врачи прошлого не сильно заморачивались научными подходами. Они придерживались своих наблюдений и практики, а еще часто они лечили подобное подобным. Например, при сильных головных болях достаточно было просверлить мозг. Возможно, в некоторых случаях, когда в голове возникало высокое внутричерепное давление, такая процедура снимала боль, но в большинстве случаев -  это было бесполезно и крайне опасно. Очень часто после подобных операций человек погибал от заражения.

Удивительно, но люди охотно шли на подобную операцию, которая чаще всего делалась без наркоза. Во многом тут сыграло внушение, но, по различным источникам, многие и правда избавлялись от головных болей. Интересно, что даже сегодня некоторые специалисты прибегают к подобным операциям и абсолютно уверены, что это очень эффективный способ лечения. Но наука не подтверждает, что подобная операция способствует избавлению от мигрени.

Фото: cdn.quotesgram.com

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Трепанация черепа против мигрени, кровопускание и другие дикие способы лечения
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