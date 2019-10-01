От болезни грязных рук ежегодно умирает 500 тысяч детей в мире

Ротавирус, также называемый кишечным гриппом или болезнью грязных рук, - это инфекционное заболевание, которое каждый год становится причиной смерти полумиллиона детей по всему миру. Особенно опасно оно для детей до пяти лет, так как в этом возрасте они не имеют антител к ротавирусу. Ранняя диагностика инфекции и вовремя принятые меры помогут не допустить осложнения и ускорят выздоровление.

Лечение ротавируса

В настоящее время не существует лекарственного средства, которое справилось бы с ротавирусом. Лечение инфекции представляет собой симптоматическую терапию, которая призвана дать организму силы справиться с болезнью самостоятельно. Обычно на это требуется от четырех до семи дней. Прежде всего, речь идет о недопущении обезвоживания организма, а также устранении боли и жара. Следует помнить, что иммунитет к ротавирусной инфекции не формируется. Переболевший может заболеть снова, но протекать болезнь будет уже легче.

Симптомы болезни грязных рук

Обычные симптомы при ротавирусе - рвота, диарея и увеличение потовыделения. Обезвоживание опасно, и его следует не допускать. Чтобы восполнить объем жидкости, ребенок должен постоянно получать минеральную воду без газов, чай, воду с лимонным соком или отвар из сухофруктов. Давать жидкость следует постепенно. Если ребенок выпил немного воды и рвоты не последовало, по прошествии некоторого времени можно дать немного больше. Каждые 10-20 минут малыш должен получать пятьдесят миллилитров жидкости. Дети постарше могут получать до 200 миллилитров жидкости, если она не вызывает рвоту. В аптеках продаются специальные составы для гидратации, позволяющие насытить организм жидкостью и солями.

Если температура ребенка поднялась выше 38 градусов, особенно если ему меньше шести лет, следует немедленно сбить жар, чтобы не допустить судорог. При этом нельзя давать детям аспирин, который способен вызвать рвоту и затруднение дыхания.

Чтобы вывести из организма токсины, произведенные болезнетворными микроорганизмами и результатом их действий, нужно давать ребенку активированный уголь.

Восполнение пищеварительных ферментов

Ротавирус приводит к недостатку пищеварительных ферментов, который следует устранить при помощи энзимов. Но давать содержащие их средства можно только по прошествии острой фазы, так как протеазы, входящие в состав этих препаратов, помогают вирусу закрепиться в слизистой кишечника. Средства, призванные восстановить нормальное пищеварение, такие как пробиотик, или содержащие лактобактерии и бифидобактерии, можно давать не раньше третьего дня с начала болезни.

Чтобы снять сильную боль, рекомендуется давать ребенку спазмолитические препараты, но только после рекомендации или одобрения врача, так как установление места, где находится источник боли, и ее типа является важным для диагноза.

Фото: politsib.ru

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