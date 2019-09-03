Люстра Чижевского не лечит болезни, а лишь очищает воздух от пыли - ученые

Александр Леонидович Чижевский появился на свет в 1897 году. Свою научную работу он посвятил биофизике и электрофизиологии, но изучал и влияние космических процессов на человека и на различные явления в общественной жизни.

Аэроионизация воздуха

Чижевский заинтересовался тем, как влияет на человечество активность Солнца, и обнаружил, что ее усиление совпадает с различными историческими катаклизмами и революциями. Одним из направлений его исследований была аэроионизация воздуха. Чижевский создал устройство для ионизации, позднее получившее название «люстра Чижевского». И в наши дни ионизаторы, пусть и отличающиеся внешним видом от созданного Чижевским устройства, остаются довольно популярными.

Многие ученые скептически относятся к ионизаторам. Некоторые считают, что работа Чижевского сопровождалась неверно поставленными экспериментами. Такие физики, как Иоффе и Завадовский, заявляли, что был неверным даже метод постановки экспериментов. Они считали, что труды Чижевского лишены научной ценности. Биолог К.А. Тимирязев говорил, что работы Чижевского - бред. Но ионизаторы воздуха продаются и пользуются спросом.

Почему ионизатор назвали люстрой

Ионы представляют собой молекулы или атомы, имеющие отрицательный или положительный заряды. Когда молекула воздуха получает столько энергии, что ее хватает для схода электрона с орбиты, то возникает ион. Молекула, лишившаяся электрона, превращается в положительно заряженный ион. Молекула, приобретшая электрон, преображается в ион отрицательно заряженный. Для того чтобы молекула стала ионом, необходимо мощное энергетическое воздействие. Такая энергия высвобождается молнией, космическими и солнечными лучами, но может исходить и от искусственного электрического разряда.

Люстра Чижевского приобрела название «люстры» лишь потому, что изначально ее нужно было вешать на потолок. Она представляла собой металлическое кольцо метр в диаметре, на которое помещалась проволочная сетка. В пересечение проволоки закреплялись иглы из стали, имевшие длину в три сантиметра. В люстре насчитывалось 372 таких иглы. Иногда металлическая рама могла иметь квадратную форму или даже призматическую. На остриях игл возникает высокий градиент потенциала, и с них стекают электроны, приводящие к ионизации молекул воздуха.

Лечение болезней при помощи аэроионизации

Чижевский утверждал, что отрицательные аэроионы способны производить благотворное воздействие самого различного характера. Говорилось, что они могут уничтожать бактерии, выводить токсины, улучшая психическое состояние, очищать воздух. В 2013 году специалисты из Чикагского центра эпидемиологии, биостатистики и вычислительной биологии проанализировали 33 научных работы, изучавших лечение психических расстройств посредством ионизаторов воздуха.

Выяснилось, что эффекта они не оказывают почти никакого. В 1970-е было высказано предположение, что ионизация способна повлиять на выделение серотонина, но эксперименты на крысах опровергли его. Аналогично не было доказано и влияние ионизаторов на артериальное давление и общий обмен веществ.

Что может ионизатор

Ионизатор может очищать воздух от пыли, частицы которой под его воздействием будут оседать на любые заземленные проводники. Работа устройства незначительно сокращает количество вирусов и бактерий в воздухе. При этом большая часть ионизаторов вырабатывает озон, который является очень сильным оксидантом. Все это делает сомнительными лечебные качества ионизатора, делая его полезным для страдающих от аллергии или астмы лишь в качестве очистителя воздуха от пыли.

Фото: uborkadoma.guru

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