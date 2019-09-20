Тромб в легких - самое опасное состояние для жизни человека

Тромбоз - одно из тех заболеваний, которое развивается медленно. Казалось бы, оно само даёт нам время для того, чтобы мы успели начать лечение и предотвратили возможный летальный исход. Однако большинство из нас почему-то предпочитает игнорировать серьёзную проблему до тех пор, пока не станет слишком поздно.

Прежде чем говорить о том, как можно предотвратить тромбоз, нужно понять, что он вообще из себя представляет. Тромбоз - это закупорка сосудов, из-за которой возникают проблемы кровотока. Образуется сгусток крови, называемый тромбом, в основном от него страдают ноги (голень, бёдра), тазовая область, но, в принципе, он может возникнуть и в другой части тела.

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Из-за такой блокировки тока крови в сосудах через некоторое время могут возникнуть иные заболевания, часть которых способна привести к летальному исходу. В случае, когда тромб отрывается, он попадает в кровоток и застревает в лёгких. И именно это осложнение тромбоза является самым опасным для жизни человека: почти в 90% случаев оно заканчивается смертью. Поэтому важно помнить, что лечение тромбоза необходимо начинать сразу же, как заболевание было обнаружено.

Заболеть тромбозом может абсолютно каждый человек. Обычно причина его возникновения кроется в повреждении вен (вызвать его может перелом), в малоподвижности, в избытке эстрогена в крови (внимательными стоит быть девушкам, принимающим противозачаточные таблетки), в генетике, в возрасте, в наличии лишнего веса, в курении. Тем, кто раньше столкнулся с тромбозом, но сумел вовремя вылечиться, тоже не стоит расслабляться.

Проявляется тромбоз чаще всего отёком, сильной болью в области поражения, тёплой и красноватой кожей в том месте, где образовался сгусток, или вены могут стать заметнее. При тромбозе ноги, будет возникать боль во время сгибания в колене.

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Как только симптомы, перечисленные выше, начнут проявляться, следует немедленно записаться на приём к терапевту. Если он будет подозревать у пациента тромбоз, обязательно посоветует записаться к сосудистому хирургу.

Перед началом лечения тромбоза нужно сдать кровь на анализ, сделать МРТ или компьютерную томографию, а может, и прибегнуть к УЗИ сосудов. Только после этого станет ясно, в какой области находится тромб и движется ли он. Затем доктор выпишет лекарства, разжижающие кровь.

В домашних условиях тоже можно бороться с тромбозом. Во-первых, начать больше двигаться, во-вторых, поднимать поражённую ногу выше (это поможет кровотоку), в-третьих, улучшить свое питание (придётся забыть о блюдах, насыщенных витамином К, перейти на фрукты, овощи и цельнозерновые продукты). Если возникнет желание добавить в пищу какие-нибудь добавки, лучше проконсультироваться с врачом.

Фото: varikoza.ru

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