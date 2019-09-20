Тромбоз — одно из тех заболеваний, которое развивается медленно. Казалось бы, оно само даёт нам время для того, чтобы мы успели начать лечение и предотвратили возможный летальный исход. Однако большинство из нас почему-то предпочитает игнорировать серьёзную проблему до тех пор, пока не станет слишком поздно.
Прежде чем говорить о том, как можно предотвратить тромбоз, нужно понять, что он вообще из себя представляет. Тромбоз — это закупорка сосудов, из-за которой возникают проблемы кровотока. Образуется сгусток крови, называемый тромбом, в основном от него страдают
но, в принципе, он может возникнуть и в другой части тела.
Из-за такой блокировки тока крови в сосудах через некоторое время могут возникнуть иные заболевания, часть которых способна привести к летальному исходу. В случае когда тромб отрывается, он попадает в кровоток и застревает в лёгких.
Именно это осложнение тромбоза является самым опасным для жизни человека: почти в 90% случаев оно заканчивается смертью. Поэтому важно помнить, что лечение тромбоза необходимо начинать сразу же, как заболевание было обнаружено.
Заболеть тромбозом может каждый. Обычно причина его возникновения кроется в:
Тем, кто раньше столкнулся с тромбозом, но сумел вовремя вылечиться, тоже не стоит расслабляться.
Проявляется тромбоз чаще всего отёком, сильной болью в области поражения, тёплой и красноватой кожей в том месте, где образовался сгусток, или вены могут стать заметнее. При тромбозе ноги, будет возникать боль во время сгибания в колене.
Как только симптомы, перечисленные выше, начнут проявляться, следует немедленно записаться на приём к терапевту. Если он будет подозревать у пациента тромбоз, обязательно посоветует записаться к сосудистому хирургу.
Перед началом лечения тромбоза нужно:
Только после этого станет ясно, в какой области находится тромб и движется ли он. Затем доктор выпишет лекарства, разжижающие кровь.
В домашних условиях тоже можно бороться с тромбозом.
Если возникнет желание добавить в пищу какие-нибудь добавки, лучше проконсультироваться с врачом.
Фото: varikoza. ru
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