Тромб в лёгких - самое опасное состояние для жизни человека

Тромбоз — одно из тех заболеваний, которое развивается медленно. Казалось бы, оно само даёт нам время для того, чтобы мы успели начать лечение и предотвратили возможный летальный исход. Однако большинство из нас почему-то предпочитает игнорировать серьёзную проблему до тех пор, пока не станет слишком поздно.

Где появляется тромбоз?

Прежде чем говорить о том, как можно предотвратить тромбоз, нужно понять, что он вообще из себя представляет. Тромбоз — это закупорка сосудов, из-за которой возникают проблемы кровотока. Образуется сгусток крови, называемый тромбом, в основном от него страдают

ноги (голень, бёдра),

тазовая область,

но, в принципе, он может возникнуть и в другой части тела.

Из-за такой блокировки тока крови в сосудах через некоторое время могут возникнуть иные заболевания, часть которых способна привести к летальному исходу. В случае когда тромб отрывается, он попадает в кровоток и застревает в лёгких.

Именно это осложнение тромбоза является самым опасным для жизни человека: почти в 90% случаев оно заканчивается смертью. Поэтому важно помнить, что лечение тромбоза необходимо начинать сразу же, как заболевание было обнаружено.

Заболеть тромбозом может каждый. Обычно причина его возникновения кроется в:

повреждении вен (вызвать его может перелом),

малоподвижности,

избытке эстрогена в крови (внимательными стоит быть девушкам, принимающим противозачаточные таблетки),

генетике,

возрасте,

наличии лишнего веса,

курении.

Тем, кто раньше столкнулся с тромбозом, но сумел вовремя вылечиться, тоже не стоит расслабляться.

Симптомы тромбоза

Проявляется тромбоз чаще всего отёком, сильной болью в области поражения, тёплой и красноватой кожей в том месте, где образовался сгусток, или вены могут стать заметнее. При тромбозе ноги, будет возникать боль во время сгибания в колене.

Анализы при тромбозе

Как только симптомы, перечисленные выше, начнут проявляться, следует немедленно записаться на приём к терапевту. Если он будет подозревать у пациента тромбоз, обязательно посоветует записаться к сосудистому хирургу.

Перед началом лечения тромбоза нужно:

сдать кровь на анализ,

сделать МРТ или компьютерную томографию, а может, и прибегнуть к УЗИ сосудов.

Анализ крови

Только после этого станет ясно, в какой области находится тромб и движется ли он. Затем доктор выпишет лекарства, разжижающие кровь.

Тромбоз: что делать в домашних условиях?

В домашних условиях тоже можно бороться с тромбозом.

во-первых, начать больше двигаться,

во-вторых, поднимать поражённую ногу выше (это поможет кровотоку),

в-третьих, улучшить свое питание (придётся забыть о блюдах, насыщенных витамином К, перейти на фрукты, овощи и цельнозерновые продукты).

Если возникнет желание добавить в пищу какие-нибудь добавки, лучше проконсультироваться с врачом.

Фото: varikoza. ru

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