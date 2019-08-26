Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Стоматология Здравоохранение Акушерство и гинекология Здоровье и профилактика Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Эльвира Ломакина

Как повысить уровень гемоглобина

Здоровье print

Гемоглобин - одно из тех веществ в нашем организме, благодаря которым мы вообще живём. Когда мы вдыхаем, этот белок соединяется с кислородом, а затем помогает доставить его в органы и ткани. Когда мы выдыхаем, гемоглобин соединяется с углекислым газом и "забирает" его из органов, доставляя обратно к лёгким. Таким образом, без этого белка наше дыхание было бы совершенно бессмысленным. Поэтому при низком уровне гемоглобина (анемии) нашему организму не хватает кислорода, а это приводит к самым разным последствиям.

Как проявляется низкий уровень гемоглобина

Наши органы начинают хуже работать, так как подвергаются гипоксии (кислородному голоданию), и появляются признаки анемии. К ним относятся, например, постоянное чувство слабости, усталости, участившиеся головокружения, появившаяся бледность (в том числе и десен), часто возникающая отдышка даже от незначительных физических нагрузок, учащенное сердцебиение, иногда кажется, что удары, наоборот, пропускаются.

Если человек подозревает у себя пониженный гемоглобин, ему следует проконсультироваться со специалистом, так как симптомы некоторых сердечно-сосудистых заболеваний совпадают с симптомами анемии. Конечно, причины у анемии могут быть разные: от наступления беременности до серьезных проблем с почками, цирроза печени, некоторых видов рака, свинцового отравления.

Питание

Чтобы поднять уровень гемоглобина (при условии, что опасных заболеваний у человека нет), следует обратить внимание на питание. Для начала надо есть больше продуктов, содержащих железо, так как самая распространённая анемия - железодефицитная. К таким продуктам относятся мясо и рыба, печень и потроха, капуста и шпинат, чечевица, яйца, сухофрукты.

Также можно включить в рацион фолиевую кислоту. Она важна для выработки гемоглобина. Богаты фолиевой кислотой яйца, спаржа и фасоль, зелень вроде салата или шпината.

Но мало просто включить в своё питание блюда, богатые железом, необходимо, чтобы этот микроэлемент смог хорошо усвоиться. Поэтому важно употреблять больше витамина С, например,  содержащегося в апельсинах, мандаринах, клубнике, чёрной смородине, шпинате или капусте.

Помимо витамина С хорошим помощником в усвоении железа является витамин А и бета-каротин. Печень трески, сладкий картофель, тыква - все эти продукты способствуют лучшему усвоению железа из пищи.

Однако стоит помнить, что некоторые продукты мешают организму получать железо. В частности, это касается продуктов, богатых кальцием: творога, кисломолочки. Не стоит отказываться от них совсем, но употреблять в пищу нужно их отдельно от продуктов, насыщенных железом.

Фото: 24kardio.ru

Читайте также:

Действие светотерапии при депрессии и бессоннице

Надо ли лечить низкое давление

Как гормоны могут влиять на женский организм

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы железо анемия продукты витамин с гемоглобин повысить гемоглобин низкий уровень гемоглобина
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Как повысить уровень гемоглобина
Недвижимость
Сдаем квартиру. Третий этап - ищем арендатора
Профилактика
Аллергии бояться не нужно - она либо есть, либо нет
Новости Все >
Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram
Кремль прокомментировал взрыв в Северодвинске
Специалисты признали опасным чихание с закрытым ртом и носом
Опрос: 61% россиян не готовы отказаться от еды во время полета
Черчесов объяснил, почему не вызвал лучшего бомбардира РПЛ в сборную
Оппозиционные депутаты Рады остались недовольны распределением постов
Playboy TV вынесли предупреждение из-за мата в эфире
Московские приставы разыскивают должников через уличные камеры
Трамп считает "полезным" присутствие России на саммите G7
"Краснодар" готов совершить чудо в матче с "Олимпиакосом"
Последние материалы
Playboy TV вынесли предупреждение из-за мата в эфире
Московские приставы разыскивают должников через уличные камеры
Сдаем квартиру. Третий этап - ищем арендатора
Аллергии бояться не нужно - она либо есть, либо нет
Трамп считает "полезным" присутствие России на саммите G7
"Краснодар" готов совершить чудо в матче с "Олимпиакосом"
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
Скончался старейший подводник в мире
В Госдуме предложили переодеть учащихся Петербурга в картузы и френчи
ЦИК Абхазии назначила дату второго тура выборов на 8 сентября
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
''Армата'' оказалась небоеспособной

Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.

''Армата'' оказалась небоеспособной
Соль способна вылечить многие недуги
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги
Здоровье
И наелся, и напился: 4 продукта, которые восполнят количество воды в организме
Мир. Новости мира
Эксперты: спасти мир можно по заветам Сталина
Новости Грузии
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"

Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.

В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Мир. Новости мира
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Происшествия
Иванов назвал ахинеей сравнения аварии под Архангельском с Чернобылем
Прибалтика
Латвийский министр призвал не искать русофобии в реформе образования
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги

Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.

Соль способна вылечить многие недуги
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Финансы
Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья
Политика. Новости и аналитика
"Потемкинские" деревни современной России
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Изнасилование мужчин женщинами
Порошенко уверен, что в Донбассе будет "гордо развеваться" флаг Украины
Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Сына Верника раскритиковали за сморкание в 5-тысячную купюру
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
В России начнут разработку альтернативы "Армате"
В России начнут разработку альтернативы "Армате"
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Находке
Washington Examiner: Врагу не место в "Большой семерке"
Изнасилование мужчин женщинами
Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
Экс-глава Литвы: Горбачев обманом заставил Прибалтику остаться в СССР
В Исаакиевском соборе ищут компромисс по времени богослужений
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Эксперт: в США хотят больше социализма, а в России строят дикий капитализм
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Порошенко уверен, что в Донбассе будет "гордо развеваться" флаг Украины
Гибель Грузии: уроки для современной России
История и современность
"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" своих фильмов
"Ленфильм" продал Китаю права на "золотую коллекцию" своих фильмов
На Буковине обнаружили уникальное сооружение времен Римской Империи
На Буковине обнаружили уникальное сооружение времен Римской Империи
Скончался старейший подводник в мире
Скончался старейший подводник в мире
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Когда и почему русская армия впервые оказалась на берегах Рейна
Когда и почему русская армия впервые оказалась на берегах Рейна
Как развивалась культура общения человека с книгой в разных странах
Как развивалась культура общения человека с книгой в разных странах
Новый союзный договор: повторит ли Белоруссия судьбу Крыма?
Новый союзный договор: повторит ли Белоруссия судьбу Крыма?
Почему РПЦ благословляет войны и освящает ядерное оружие
Почему РПЦ благословляет войны и освящает ядерное оружие
Фотогалереи
Популярность китайских машин растет 5 Фото Популярность китайских машин растет
Как обмануть старость 5 Фото Как обмануть старость
"Роковые женщины" губят мужчин веками 7 Фото "Роковые женщины" губят мужчин веками
Тайны якудза в картинках 9 Фото Тайны якудза в картинках
"Китайская броня" в сандаликах 6 Фото "Китайская броня" в сандаликах
Домашнее
Дима Билан высказался о суррогатном материнстве
Британка едва не умерла из-за приема противозачаточных таблеток
Чешские специалисты выяснили, как домашние животные влияют на здоровье
Семейный гороскоп на 26.08 - 01.09: Тельцам надо заняться ремонтом, Раку - переездом
Гороскоп народного здоровья на 26.08-01.09. У Рыб может заболеть печень, а Льва кто-то укусит
Рецидивирующую форму человеческой малярии может вылечить новое лекарство
Мастит у кормящей мамы: как с ним справиться
Полезные советы при выборе няни ребёнку
Врачи раскрыли главный миф о гипертонии
Врачи раскрыли главный миф о гипертонии
В Госдуме предложили повысить базовую часть зарплат медиков
В Госдуме предложили повысить базовую часть зарплат медиков
Женский гороскоп на последнюю неделю лета неделю 26.08 - 01.09, 2019 г.
Женский гороскоп на последнюю неделю лета неделю 26.08 - 01.09, 2019 г.
Мужской гороскоп с 26 августа по 1 сентября
Мужской гороскоп с 26 августа по 1 сентября
Любовный гороскоп на последнюю неделю августа
Любовный гороскоп на последнюю неделю августа
Исследования сна: недосып и пересып
Исследования сна: недосып и пересып
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Как избавиться от кистозных угрей
Как избавиться от кистозных угрей
Выбираем компьютерный стол
Выбираем компьютерный стол
Обзор: лучшие модели электрочайников и термопотов
Обзор: лучшие модели электрочайников и термопотов
Забавные фото
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
Сойдет для сельской местности? 9 Фото Сойдет для сельской местности?
Дебри, в которых все мечтают затеряться 8 Фото Дебри, в которых все мечтают затеряться
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ