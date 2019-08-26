Как повысить уровень гемоглобина

Гемоглобин - одно из тех веществ в нашем организме, благодаря которым мы вообще живём. Когда мы вдыхаем, этот белок соединяется с кислородом, а затем помогает доставить его в органы и ткани. Когда мы выдыхаем, гемоглобин соединяется с углекислым газом и "забирает" его из органов, доставляя обратно к лёгким. Таким образом, без этого белка наше дыхание было бы совершенно бессмысленным. Поэтому при низком уровне гемоглобина (анемии) нашему организму не хватает кислорода, а это приводит к самым разным последствиям.

Как проявляется низкий уровень гемоглобина

Наши органы начинают хуже работать, так как подвергаются гипоксии (кислородному голоданию), и появляются признаки анемии. К ним относятся, например, постоянное чувство слабости, усталости, участившиеся головокружения, появившаяся бледность (в том числе и десен), часто возникающая отдышка даже от незначительных физических нагрузок, учащенное сердцебиение, иногда кажется, что удары, наоборот, пропускаются.

Если человек подозревает у себя пониженный гемоглобин, ему следует проконсультироваться со специалистом, так как симптомы некоторых сердечно-сосудистых заболеваний совпадают с симптомами анемии. Конечно, причины у анемии могут быть разные: от наступления беременности до серьезных проблем с почками, цирроза печени, некоторых видов рака, свинцового отравления.

Питание

Чтобы поднять уровень гемоглобина (при условии, что опасных заболеваний у человека нет), следует обратить внимание на питание. Для начала надо есть больше продуктов, содержащих железо, так как самая распространённая анемия - железодефицитная. К таким продуктам относятся мясо и рыба, печень и потроха, капуста и шпинат, чечевица, яйца, сухофрукты.

Также можно включить в рацион фолиевую кислоту. Она важна для выработки гемоглобина. Богаты фолиевой кислотой яйца, спаржа и фасоль, зелень вроде салата или шпината.

Но мало просто включить в своё питание блюда, богатые железом, необходимо, чтобы этот микроэлемент смог хорошо усвоиться. Поэтому важно употреблять больше витамина С, например, содержащегося в апельсинах, мандаринах, клубнике, чёрной смородине, шпинате или капусте.

Помимо витамина С хорошим помощником в усвоении железа является витамин А и бета-каротин. Печень трески, сладкий картофель, тыква - все эти продукты способствуют лучшему усвоению железа из пищи.

Однако стоит помнить, что некоторые продукты мешают организму получать железо. В частности, это касается продуктов, богатых кальцием: творога, кисломолочки. Не стоит отказываться от них совсем, но употреблять в пищу нужно их отдельно от продуктов, насыщенных железом.

Фото: 24kardio.ru

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