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Автор Рина Миро

Народные средства anti-age

Здоровье » Ваше здоровье print

Для того чтобы чувствовать себя хорошо, человеческому организму требуются три элемента: здоровый сон, адекватные физические нагрузки и сбалансированное питание. Если ваша жизнь базируется на этих "трех китах", долголетие вам обеспечено.

Старение кожи и организма в целом вполне можно замедлить при помощи правильного питания и здорового образа жизни. Конечно, эликсир вечной молодости и молодильные яблоки существуют только в сказках, но если систематически способствовать насыщению клеток достаточным количеством кислорода - их старение замедляется.

Народные средства anti-age

Авокадо

Авокадо - это фрукт, но по вкусовым качествам он ближе к овощам. Этот продукт занимает одну из главенствующих позиций среди продуктов, замедляющих процессы старения. Причина тому содержащийся в его составе полезный жир растительного происхождения, богатый витамином Е. Кроме того, авокадо содержит много калия, что крайне полезно сказывается на работе сердца и состоянии сосудов.

Зеленые овощи

Свежая зелень и овощи зеленого цвета, такие как брокколи, кабачки, огурцы, капуста, спаржа и шпинат, принесут организму огромную пользу. Зеленые овощи нормализуют артериальное давление, благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а также защищают организм от возникновения раковых клеток. Для укрепления здоровья взрослому человеку достаточно съедать в день по 120 грамм зеленых овощей.

Ягоды

Ягоды обладают удивительными антиоксидантными свойствами, успешно борющимися со старением. Крыжовник, черная и красная смородина, черника, клюква, брусника, голубика насыщены витамином С и пектином, улучшают кровообращение и укрепляют иммунитет.

Орехи

Грецкие орехи, кешью и миндаль содержат витамины группы В и минеральные вещества - цинк, железо, медь, селен, магний и калий. Такой антиоксидантный комплекс помогает активировать защитные функции организма, улучшить метаболизм, вывести излишки сахара. Орехи также обладают противоопухолевыми свойствами.  

Чеснок

Чеснок защищает сосуды от атеросклероза, препятствует гибели клеток, способен улучшать свойства крови, предотвращать образование тромбов и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Имбирь

Имбирь - настоящий природный антисептик и антибиотик. Оказывает противовоспалительное действие, улучшает кровообращение, благотворно воздействует на органы пищеварения, способен устранять мышечные боли.

Арбуз

Арбуз эффективно очищает организм от шлаков и токсинов, а также способствует его насыщению витаминами С, В, Е, цинком и каротином.

Вода

Вода - основа всего, в том числе и человеческого организма. Она выводит токсины, помогает коже сохранять упругость и поддерживает иммунную систему. Без воды невозможна правильная и полноценная работа всех систем организма.

Бобовые

Фасоль, горох, нут - природные источники растительного белка, который в свою очередь необходим крови, мышцам, костному каркасу и иммунной системе. Бобовые способствуют регенерации клеток кишечника, помогая тем самым поддерживать здоровую микрофлору и успешно справляться с патологическими микроорганизмами.

Чтобы оставаться молодыми и здоровыми на долгие годы, в ежедневный рацион обязательно нужно включать овсянку, молоко, томаты, продукты из цельного зерна, гранатовый и грейпфрутовый соки.

Фото: cinails.ru

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