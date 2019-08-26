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Автор Рина Миро

Способы выведения шлаков и токсинов из организма

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Какой бы правильный образ жизни мы не вели, в организме все равно накапливаются вредные вещества, которые его отравляют. Виной тому и уровень экологии, и загрязненный воздух, и то, в чем мы порой не в силах себе отказать: фастфуд, сладости, газировка, бокал вина за ужином.

Когда  уровень зашлакованности организма повышается, тело сигнализирует об этом повышенной утомляемостью, ломотой в суставах, ухудшением состояния кожи, волос и ногтей, головными болями, метеоризмом и прочими нарушениями. Благо, избавиться от шлаков и токсинов можно весьма доступными способами.

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Основное количество токсинов попадает в организм через пищу и питье. Вряд ли найдутся те, кто питается исключительно органической и экологически чистой продукцией. Практически во всех продуктах питания и напитках содержатся консерванты и разные неполезные химические добавки. Копчености, соленья, алкоголь наносят сокрушительный удар не только по пищеварительному тракту, но и по сердечно-сосудистой и эндокринной системам. Кроме того, жители городов, так или иначе, вынуждены дышать выхлопными газами и пылью, что только способствует загрязнению организма. В результате наше тело буквально становится резервуаром для химических отходов.

Как правило, шлаки накапливаются в почках, кровеносных сосудах, желчных протоках и суставах. Впоследствии их количество может спровоцировать возникновение серьезных заболеваний, таких как артрит, ревматизм, тромбоз.

Как вывести шлаки и токсины из организма

Очищение следует начинать с существенных корректировок в рационе и образе жизни. Чтобы укрепить здоровье, необходимо в первую очередь отказаться от курения и употребления алкоголя. Детоксикацию организма следует проводить не чаще, чем два раза в год.

Диету от шлаков лучше всего начинать в теплое время года. Срок такой диеты - две недели. Из рациона исключается все мучное, жареное и жирное, а также сладости и продукты с высоким содержанием крахмала. Количество потребляемых в сутки килокалорий не должно превышать 1800.

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Первые два дня детокс-диеты нужно пить чистую воду, свежевыжатые соки, отвары из сухофруктов и травяные чаи. В общей сложности необходимо выпивать два  или два с половиной литра жидкости в сутки. Если вы начали детокс-диету в конце лета, отличным вариантом станет арбуз. С его помощью легко очистить почки и кишечник.

На третий день диеты следует разнообразить рацион фруктами, овощами и зеленью. Удобный вариант - фруктовые и овощные салаты, пюре и смузи. Для заправки овощных блюд можно использовать оливковое масло Extra virgin.

Со второй недели детокс-диеты меню дополняется жидкими кашами и молочными продуктами с пониженным содержанием жира. После завершения детокс-диеты можно плавно вернуться к привычному рациону.

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Многие желающие очистить организм от токсинов практикуют голодание. Перед тем, как начинать голодать, нелишним будет исключить противопоказания и проконсультироваться с диетологом, чтобы не навредить организму.

От токсинов можно чиститься с помощью клизмы с отваром ромашки. Такая клизма повысит иммунитет и избавит от дисбактериоза.

Хорошими средствами против шлаков являются баня и массаж. Во время банных процедур поры открываются и вместе с потоотделением выходят вредные вещества. А массаж помогает улучшить микроциркуляцию крови и обмен веществ.

Эффективной процедурой в борьбе с токсинами станет водолечение. Лечиться минеральными водами лучше всего на специализированном курорте.

Занятия спортом, правильное питание и время, проведенное на свежем воздухе, помогут укрепить организм и забыть о болезнях.

Фото: food.detik.com

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Темы детокс-диета шлаки и токсины выведение из организма способы очищения организма
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