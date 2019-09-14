Смех как "препарат" против психических и физических заболеваний

Смехотерапия - наука, которая изучает смех, его влияние на организм и возможность лечения смехом как психических, так и физических заболеваний. Многолетние исследования подтверждают, что смех - это не только приятный, но и терапевтический процесс.

Благодаря смехотерапии улучшается дыхание и кровообращение, а также нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина, и даже проходят головные боли. Позитивный настрой способствует повышению иммунитета и вырабатывает устойчивость организма к вирусным инфекциям.

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Если много и искренне смеяться, можно справиться с бессонницей, нормализовать сон и усилить стрессоустойчивость без применения транквилизаторов и антидепрессантов. Смехотерапия помогает избавиться от тревожности, навязчивых мыслей и страхов.

Доказано, что человек, который улыбается чаще, выглядит моложе и нравится окружающим. С помощью смеха можно привести организм в тонус: всего одна минута смеха заменяет получасовое занятие аэробикой, так как в процессе смеха задействуются около восьмидесяти групп мышц.

Стоит от души посмеяться всего каких-то пять минут, как вы тут же ощутите прилив энергии и бодрости, словно от полноценного получасового отдыха.

Смех помогает организму вырабатывать гормон счастья - эндорфин. Чем больше смеемся, тем более счастливыми себя чувствуем. Существуют три основных вида смехотерапии.

Классическая смехотерапия

Для прохождения курса классической смехотерапии проводятся групповые либо индивидуальные занятия, на которых пациенты занимаются просмотром комедий, слушают анекдоты и веселые истории, а также смех в записи. Такой вид смехотерапии помогает справиться с неурядицами, возникающими на работе или дома.

Медицинская клоунада

Квалифицированные сотрудники лечебных учреждений организуют для пациентов юмористические перфомансы. Это больше похоже на веселое шоу аниматоров для взрослых.

Йога смеха

Такой вид йоги сперва получил распространение среди индийских целителей, но позже пришел и в Россию. На занятиях специалисты обучают людей естественному и непринужденному смеху, в основе которого лежит дыхательная гимнастика.

Самолечение смехотерапией

Если вы подавлены и пребываете во власти плохого настроения, когда смеяться совсем не хочется, попробуйте улыбнуться искусственно. Через несколько минут незатейливого самообмана организм начнет воспринимать искусственную улыбку как настоящую и начнет вырабатывать гормон радости - серотонин. И вы не успеете заметить, как улучшится ваше настроение.

Простой способ развеселиться - чаще смотреть веселые комедии, юмористические передачи и читать анекдоты.

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Просыпаясь по утрам, старайтесь первым делом улыбнуться. Угрюмые и вечно всем недовольные люди чаще подвержены риску возникновения инфарктов, чем те, кто всегда радуется жизни. Не бойтесь улыбаться окружающим, таким образом, вы притянете в свою жизнь позитивно настроенных людей.

Проще воспринимать трудности поможет умение обращать в шутку сложные ситуации. Научитесь получать удовольствие от самого процесса смеха. Смех - удивительное и крайне полезное, доступное лекарство, способное продлить жизнь и молодость не имеющее противопоказаний и побочных эффектов.

Фото: for.ge

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