Мастопатия: как распознать признаки болезни

Мастопатия является одним из наиболее распространенных заболеваний груди, встречающимся среди женщин 18-45 лет. Как уловить признаки на ранней стадии?

Основные факторы развития болезни

Нарушение баланса гормонов - одна из главных причин. Может влиять повышенный уровень эстрогена и пониженный уровень прогестерона, иногда сказывается повышенная выработка пролактина. При этом повышенный уровень пролактина во время беременности и грудного вскармливания - это норма. Но в остальное время подобное явление может сказываться негативно.

Кроме перечисленных факторов мастопатию провоцируют:

Отсутствие родов и беременности в возрасте до 30 лет, а также частые аборты.

Заболевания яичников, надпочечников, щитовидки.

Патологии печени.

Наследственность.

Нервное и эмоциональное перенапряжение, стресс.

Травмы и микротравмы непосредственно молочных желез.

Избыточный вес.

Вредные привычки: алкоголь, курение.

Виды мастопатии

Узловая. Для этой формы характерны единичные уплотнения. Может развиваться киста, фиброаденома. Последняя является доброкачественной и никогда не перерождается в рак. Чаще всего встречается у женщин, перешагнувшим рубеж в 35 лет.

Диффузная. При данной форме заболевания уплотнения небольшого размера (сравниваются с размером зерна). В зависимости от структуры выделяют мастопатию с железистым компонентом, с фиброзным компонентом, кистозной формы и смешанной формы. Диффузная мастопатия более распространена до 35 лет.

Как распознать

Коварная мастопатия на начальном этапе развития никак себя не проявляет. Данный факт значительно осложняет последующее лечение. Обязательно должны насторожить такие признаки, как:

Тяжесть, дискомфорт, ноющая тянущая боль.

Изменение формы груди и ее размеров.

Возможные изменения настроения: раздражительность, тревожность.

Обязательно следует обратиться к специалисту, если появились малейшие признаки. По мере развития заболевание приобретает запущенную форму, которую сложнее лечить.

На поздних стадиях проявляется:

Постоянная боль в молочных железах и в районе подмышек.

Увеличение груди.

Выделения из сосков.

Сама по себе мастопатия не является опасной для жизни, но способствует развитию других серьезных заболевания, в т. ч. рака. Регулярная самодиагностика - наилучший метод своевременного обнаружения заболевания. Проводить ее лучше всего по окончании менструации, именно в этот период признаки мастопатии (при наличии) выявить легче всего.

Лечение мастопатии

Лечение может быть разным. Зачастую терапия сопутствующих заболеваний, касающихся придатков, печени, щитовидки, способствует исчезновению новообразований в железах. Если киста больших размеров, бывает достаточно пункции с отсасыванием жидкости. Про дополнительных разрастаниях (внутри кисты) следует провести биопсию, чтобы исключить злокачественное образование.

Фото: medisite.fr

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