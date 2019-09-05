Взрослые дети с диагнозом "ОКР": дома все с ног на голову

Как родители, мы проводим всю свою жизнь, делая все возможное, чтобы заботиться о наших детях, чтобы они находились в безопасности, были здоровыми и счастливыми. И когда уже взрослому ребенку ставится диагноз "обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКР)", вся жизнь родителей переворачивается с ног на голову.

Но все же мы стараемся делать то, что всегда делали, хотя это не так просто. Следование нашей интуиции только усугубляет ситуацию. В кратчайшие сроки ОКР становится главой семьи.

Предпосылки, которым нужно следовать

В то время как у каждой семьи есть свой уникальный набор проблем, и обращение за профессиональной помощью всегда целесообразно, есть некоторые основные предпосылки, которым нужно следовать, когда взрослые дети с ОКР живут дома.

Прежде всего, каждый член семьи имеет право чувствовать себя в безопасности, рассчитывать на уважение и доброту, а также быть услышанным. Хотя люди с ОКР склонны к насилию не более, чем люди без расстройства, они могут быть жесткими в своей повседневной жизни и злиться, если она меняется каким-либо образом. Многие родители, братья и сестры детей с ОКР чувствуют себя так, будто они всегда «ходят по лезвию».

Решение о медобслуживании - дело добровольное, но контролируемое

Когда наши дети маленькие, мы ведем их в больницу по своему усмотрению, а затем выполняем указания врача. Однако мы не можем поступать также с нашими взрослыми детьми. Они больше не являются несовершеннолетними и несут юридическую ответственность за то, чтобы самостоятельно принимать решения о медицинском обслуживании (даже если родители вполне могут оплачивать счета). Таким образом, они могут или не могут обратиться к врачу, чтобы получить помощь. Это их выбор.

Но родители имеют некоторый контроль. Если ваши взрослый сын или дочь проживает с вами, следует четко указать, что он или она должны соблюдать ваши правила. Эти требования могут быть четко указаны в договоре, который могут подписать все члены семьи. Некоторые общие условия могут включать в себя следующее:

Посещать регулярные назначения терапии и активно участвовать в лечении, включая прием лекарств, если это необходимо.

Относиться ко всем членам семьи с добротой и уважением.

Содействовать содержанию дома в чистоте и порядке.

Делать то, что говорится

Затем, конечно, наступает действительно сложная часть. Вы должны делать то, что вы говорите. Если ваш сын или дочь отказываются соглашаться с вашими правилами, вы должны быть готовы сдержать свое слово и попросить их покинуть ваш дом. В зависимости от ситуации некоторые родители помогут своему взрослому ребенку найти квартиру и согласятся помочь с арендой за отведенное время, пока их сын или дочь ищут работу. Если ваш ребенок не в состоянии работать, вы можете мягко напомнить ему, что это одна из причин, по которой ему нужна помощь родителей.

Конечно, следует надеяться, что вам никогда не придется просить своего ребенка уйти. Но если это произойдет, это может стать для него необходимым стимулом для получения помощи, в которой он так отчаянно нуждается.

Фото: wornen.ru

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