Что могут сделать родители, когда ребенок испытывает тревогу

Когда тревожное поведение мешает повседневной жизни в семье, школе или обществе, у ребенка может возникнуть тревожное расстройство. Тревожные расстройства являются наиболее распространенным состоянием психического здоровья среди подростков, причем около 32% молодых людей испытывают эти состояния в какой-то момент своего детства или юности. К счастью, тревожные расстройства поддаются лечению. Эта статья дает рекомендации родителям, как помочь ребенку справиться с тревогой.

Варианты лечения

Психотерапевт или психиатр могут определить, есть ли у вашего ребенка тревожное расстройство, и какой тип лечения необходим. Главное, найти психотерапевта, который подходит для вашей семьи. Психотерапия наиболее эффективна, когда вы чувствуете, что вас понимают, вы участвуете в определении целей терапии и предоставляете терапевту обратную связь. Когда вы начинаете работать с психотерапевтом, может быть полезно задавать вопросы о терапии. Предлагаем несколько примеров вопросов, которые нужно задать терапевту.

Каков ваш профессиональный опыт?

Как вы думаете, какая терапия может помочь моему ребенку и нашей семье?

Что мы будем делать в терапии, чтобы помочь моему ребенку и нашей семье решить эту проблему?

Как часто мы будем встречаться и как долго?

Каким образом мы будем оценивать успехи моего ребенка?

Насколько вероятно, что эта терапия поможет моему ребенку и нашей семье?

Что мне делать, если моему ребенку не становится лучше?

Кроме того, для лечения тревожных расстройств используются психотропные препараты. Если вы хотите их использовать, сначала необходимо проконсультироваться с педиатром.

Создайте план

Очень часто родители стараются оградить своих детей от ситуаций, вызывающих беспокойство, например, проводят беседу вместо ребенка в социальных условиях, позволяют ребенку спать в постели родителей и разрешают избегать школьных или других социальных ситуаций.

Подобная помощь ребенку во избежание стресса - это естественная и хорошо продуманная реакция, которая обеспечивает краткосрочное облегчение для ребенка и, возможно, для вас. К сожалению, чем больше ребенок избегает тревожных ситуаций, тем сильнее становится тревожное расстройство. Помогая вашему ребенку сталкиваться с ситуациями, вызывающими беспокойство, вы даете ему возможность понять, что его страхи необоснованны.

Подчеркните успехи и сделайте комплимент вашему ребенку

У тревожного расстройства бывают приливы и отливы. Ваш ребенок может показаться очень обеспокоенным в определенных обстоятельствах, а в другое время в аналогичной ситуации он может испытывать гораздо меньшее беспокойство. Ищите моменты, когда ваш ребенок успешно переносит беспокойство и ему проще справиться с ситуацией, которая обычно вызывает стресс. Когда вы заметите эти успехи, подчеркните их в разговоре с ребенком и сделайте ему комплимент. Акцентирование внимания на успехах и комплименты вселяют надежду и уверенность.

Управляйте своим стрессом и сохраняйте спокойствие

Родители часто испытывают стресс и беспокойство в ответ на тревогу своего ребенка. Найдите способы справиться со стрессом и сохранять спокойствие, помогая своему чаду учиться справляться с тревогой. Когда вы управляете своим собственным стрессом и беспокойством, ребенок учится на вашем примере. Сохранение спокойствия помогает родителям принимать взвешенные решения о том, как лучше всего поддержать своего ребенка.

Фото: besadmusic.com

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