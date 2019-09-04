Можно ли заснуть с помощью чая из ромашки?

Многие люди, особенно представители старшего поколения, советуют: «Мучает бессонница? Выпей чашечку чая с ромашкой».

Этот напиток уже несколько сотен лет считается эффективным расслабляющим средством, которое, что немаловажно, недорогой и находится в свободном доступе. Но на самом ли деле классический чай с добавлением этого ароматного цветка может нормализовать сон и снять тревогу? Посмотрим, что на этот счет думает наука.

Если говорить начистоту, исследований на эту тему не так уж и много, как хотелось бы. Не беря во внимание то, что ромашка применяется для улучшения качества сна вот уже не одну тысячу лет, в данном случае ее плюсы неочевидны.

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В исследовании с участием людей, страдающих от хронической бессонницы, не было выявлено статистически весомой разницы во влиянии на организм капсул с вышеуказанным растением и эффектом плацебо. И хотя эксперимент был небольшим, он был рандомизированным - двойным слепым и плацебо-контролируемым, ввиду чего его результатам можно на 100% доверять.

Вместе с этим ведущий автор данной научной работы Сюзанна Зик поясняет, что у добровольцев, которые пили капсулы с ароматным цветком, наблюдалось незначительное улучшение в плане количества пробуждений в течение ночи, но эффект был таким мизерным, что его было решено не брать во внимание.

«Так как по итогу люди, проходившие фитотерапию, не стали спать лучше, чем те, кто принимал плацебо, результат мы решили не фиксировать», - объясняют сотрудники Мичиганского высшего учебного заведения, где осуществлялись опыты. Но не все так печально. Есть и хорошие новости.

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Исследование молодых матерей, которое проводилось в 2016 году, продемонстрировало, что те из них, кто регулярно пили ромашковой чай на протяжении 14 дней, в итоге спали лучше и проявляли меньше симптомов депрессии, чем те, кто предпочитал другой напиток.

А эксперимент 2017 года, проведенный на пожилых добровольцах, постановил, что те, кто принимал приличную дозу экстракта ромашки (в несколько раз больше, чем в других исследованиях), спали лучше своих "коллег по цеху", которые засыпали, ничего перед этим не употребляя.

Естественно, нельзя исключать вероятность самовнушения, но даже такой исход ситуации не назовешь плохим, ведь человек в результате спит. Кроме того, отвар из белых цветков ромашки точно не окажет негативного влияния, а, наоборот, придаст сил, энергии и может даже улучшить качество сна, именно так считают представители медицинской среды.

Фото: zaslonovgrad.ru

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