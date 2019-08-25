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Автор Ксения Семенова

Почему при ПМС не отойти от холодильника?

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Cпоры о существовании ПМС не прекращаются, но точно одно: в эти дни хочется  съесть все, что находится в холодильнике. Для многих женщин подобная ситуация очень знакома. И теперь ученые поняли, с чем это связно.

Непреодолимая тяга к пище, особенно вредной, является лишь одним из симптомов вышеуказанного синдрома. Однако именно он чаще всего объединяет всех женщин, ввиду чего, вероятно, специалисты решили акцентировать внимание именно на нем. В целом таких проявлений порядка 150, поэтому выбор был довольно широкий.

Некоторая часть представительниц слабого пола (20-40%) испытывают симптоматику предменструального синдрома независимо от месячных. А относительно переедания одна исследовательская работа продемонстрировала, что 97% женщин хотят сладкое, жирное и острое в разные периоды времени, и не всегда это связано с менструальным циклом.

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Специалисты верят, что сама по себе тяга к нездоровой еде не во всех случаях сигнализирует о ПМС, а вот если это все-таки говорит о приближении «красных дней календаря», стоит отнестись к данному проявлению серьезно. И по этому поводу есть несколько занимательных гипотез:

  • первая теория состоит в том, что женщины, сами того не осознавая, используют продукты питания как средства для терапии. Увеличение количества углеводов в меню повышает степень содержания серотонина, что помогает даме расслабиться и почувствовать себя лучше;

  • вторая теория повествует, что слабый пол специально отдает предпочтение еде для получения физического и психологического комфорта. Приятные ощущения, которые может доставить вкусная пища, способны упростить негативные проявления предменструального синдрома;

  • третья теория предполагает, что вся суть в гормональной перестройке женского организма в этот момент. Эксперименты показывают, что слабый пол, в большинстве своем, ест намного больше, когда уровень эстрогена довольно низок, а прогестерон, наоборот, высок. И тот факт, что средства контрацепции, созданные на базе этого гормона, способствуют набору массы, подтверждает эту гипотезу.

Что в результате?

Первое, что нужно сделать - смириться, так как это абсолютно нормальная реакция организма. И если сильно хочется сладкого, нужно разрешить себе съесть пирожное или шоколад, а лучше всего - какой-нибудь фрукт.

Но если подобные проявления перерастают в постоянное дискомфортное ощущение, необходимо немного изменить жизненный уклад, например, заняться дыхательными упражнениями, йогой, медитацией или посетить несколько сеансов массажа. Все это поможет расслабиться, соответственно, неприятные ощущения отойдут на второй план.

Фото: бокств.рф

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Темы пмс тяга к пище вредная еда психологический комфорт
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