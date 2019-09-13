Медики советуют сердечникам и гипертоникам употреблять Red Bull с осторожностью

Red Bull - напиток, который производится Red Bull, GmbH, Австрия. Он возник в Таиланде и был адаптирован к европейскому (австрийскому) вкусу, став невероятно популярным: к примеру, в 2006 году производитель продал суммарно более 3 млрд порций энергетика, получив доход в 2,6 миллиарда евро.
Как заявляют производители, Red Bull создан для тех, кому нужно побороть умственную или физическую усталость. Но насколько он полезен в целом для организма?
Насколько опасно пить Red Bull
Red Bull особенно хорошо покупает молодежь. Обычно он используется как «база» для коктейлей, в результате чего с ним легко переборщить. Бразильские ученые подтвердили: фанаты энергетика могут быть пьяницами больше, чем думают, поскольку Red Bull прекрасно маскирует эффекты спиртного. Также известен случай, когда 15-летний юноша из Великобритании выпил 8 банок и был госпитализирован с жалобами на учащенное сердцебиение.
В одной порции (банка на 250 мл) Red Bull содержится примерно столько же кофеина, сколько содержится в чашке кофе на 250 мл - примерно в два раза больше, чем вы бы получили, выпив банку колы на 330 мл. Во Франции уже запретили продажу Red Bull из-за высокого содержания таурина и кофеина и ажиотажного спроса на него среди подростков. Норвегия, Уругвай, Дания и Исландия также ограничивают продажу напитка.
Что полезного содержится в банке Red Bull
Несмотря на критику, признаны и полезные вещества, содержащиеся в напитке. В одной порции (250 мг) содержится:
5 мг витамина В6. Также известный как пиридоксин он нужен для синтеза нейротрансмиттеров серотонина и норадреналина, а также для образования миелина. Люди, которые страдают от дефицита пиридоксина, имеют проблемы с периферическими нервами, кожей, слизистыми оболочками.
600 мг глюкуронолактона. Это природное химическое соединение, вырабатываемое печенью человека при метаболизме глюкозы. Важный компонент почти для всех наших соединительных тканей. Обычно встречается в растительных смолах.
50 мг инозита. Тип сахара, химическая структура которого отличается от глюкозы. Это основная часть клеточных мембран, которая играет важную роль в работе мозга, нервов и мышц. Ученые тестируют его как часть лекарств для профилактики рака.
Red Bull - спорный продукт. Характерный кисловатый вкус либо приятен, либо нет, и люди четко делятся на два лагеря. И хотя исследования пока не показали, что Red Bull представляет серьезную угрозу нашему здоровью, он все-таки влияет на сердце и давление. Поэтому медицинские работники советуют людям с заболеваниями сердца и гипертонией употреблять его с осторожностью.
Фото: stabtur.ru
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