Аллергены выявляются путем анализа крови и специальных тестов

Каждый из нас в домашних условиях способен превратиться в хорошего врача, направо и налево раздающего советы и ставящего диагнозы. Одним из самых популярных является «аллергия»: чуть только зачесался нос или ни с того ни с сего заслезились глаза. Всё, началась аллергия, самое время бежать в аптеку и запасаться таблетками. Но точно сказать, есть у человека аллергия или нет, может только доктор и только после того, как пациент сдаст анализы.

Для начала необходимо запомнить, что аллергия - недуг непредсказуемый и возникает он на что угодно: пыльцу и пыль, шерсть, продукты, бытовую химию и т. д. К тому же никто от неё не застрахован, если у человека нет аллергии на цитрусовые, не факт, что у него нет аллергии, например, на латекс. И проявиться она может хоть в пятнадцать, хоть в сорок лет. Специалисты до сих пор затрудняются ответить на вопрос, как появляется аллергия.

Проявления аллергии

Выражается обычно аллергия заложенностью носа, насморком, приступами сухого кашля, постоянным чиханием, покрасневшими и слезящимися глазами, поносом, тошнотой (иногда и рвотой), кожным зудом (могут появляться пятна, высыпания, шелушение кожи), отёками. Поэтому не исключено, что симптомы могут быть именно аллергическими, однако сдать анализы для подтверждения или опровержения подозрений, все же, необходимо. Проявления аллергии могут совпадать с симптомами ОРВИ, глистов или даже лишая. В любом случае, нужно записаться на приём к врачу, чтобы узнать наверняка.

Анафилаксия

Самой опасной стадией аллергии является анафилактический шок, или анафилаксия, так как велик риск умереть. Поэтому если у человека отекло лицо (губы, шея, язык), ему тяжело дышать, он чувствует слабость, следует как можно быстрее вызвать "скорую".

Анализы

Доктор при подозрениях, что у его пациента аллергия, посоветует ему сдать анализ крови на определение общего иммуноглобулина Е. Иммуноглобулинами называют антитела, которые вырабатываются человеческим организмом как защита от проникающих опасных веществ. И в борьбе антитела производят особые вещества, к числу которых относятся и гистамины. Симптомы аллергии появляются именно из-за них. Если в результате анализа окажется, что антител вырабатывается больше нормы, значит, у человека действительно аллергия.

После этого придётся проходить тесты, чтобы узнать свой аллерген. Тесты бывают разные: кто-то прибегает к кожным аллергопробам как к недорогому средству и относительно быстрому, кто-то предпочитает делать анализ крови на иммуноглобулины Е и G. После проведения всех необходимых процедур доктор выдаст результаты в таблице, где будут указаны наиболее и наименее опасные вещества. После этого останется только запастись терпением и деньгами для лечения.

Фото: allergiu.ru

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