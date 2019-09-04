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Автор Татьяна Питерякова

Новинки стоматологии: три необычных средства по уходу за зубами

Здоровье » Стоматология print

Многие люди тщательно следят за своими зубами: кому не хочется лишний раз посещать стоматолога или выкладывать деньги на очередное лечение. В последнее время появилось много новых паст, облегчающих уход за зубами даже в случае ежедневного употребления кофе или курения сигарет. Почистить зубы теперь можно и без воды, а соблюдению диеты способствует специально разработанная паста.

Паста для похудения

В 2013 году одним миланским стоматологом, который часто лечит итальянских знаменитостей, была разработана необычная паста для соблюдения диеты. Ее цель - снижение влечения к сладкому и притупление чувства голода.

В составе пасты натуральные ароматизаторы на основе красного сицилийского апельсина, оставляющего приятное послевкусие на языке и полости рта. Благодаря этому человек чувствует себя сытым 1,5-2,5 часа после использования.

Конечно, такую пасту можно применять и с традиционной целью. Она обладает противовоспалительными свойствами и избавляет от неприятного запаха изо рта. Чтобы достичь результата, пасту рекомендуется использовать три раза в день. Это инновационное изобретение пока мало применялось, поэтому сказать о его побочных эффектах можно будет только спустя несколько лет.

Щетка-напальчник для зубов

Теперь не только дети, но и взрослые могут воспользоваться щеткой-напальчником. Изделие надевают на палец, после чего им можно чистить зубы без пасты и воды. Щетка изготовлена из инновационного материала с белой глиной, отбеливающей зубы.

Во время чистки щетка выделяет эфирные масла, полезные для полости рта. По словам создателей, благодаря применению изделия во рту не так часто размножаются бактерии. Также щетка призвана освежать дыхание и снижать кислотную атаку на зубную эмаль.

Изделие продается в комплекте со специальным контейнером, который можно носить с собой и использовать во время путешествий и рабочих будней. Правда, изделие рассчитано на 100 использований, как и все новинки, стоит недешево.

Против налета от табака и кофе

Множество паст разных производителей призвано привести в порядок зубы людей, предпочитающих кофе по утрам и не желающих отказываться от сигарет. Обычно такие пасты содержат особую отбеливающую систему, благодаря которой налет эффективно расщепляется, а эмаль - отбеливается.

Обычно в эти пасты входят компоненты, защищающие зубы от кариеса - ксилит, лизоцим и другие. Многие отбеливающие пасты слишком грубо воздействуют на десны. Поэтому важно, чтобы они содержали экстракты трав, предотвращающих воспаления.

Теперь можно не заботиться о том, что зубы пострадают после еды, или во время очередного обеда будет съедено много сладкого. Да и от любимого кофе по утрам можно не отказываться. Правда, ради использования новинок, помогающих в этом, нужно будет потратиться.

Фото: tigodent.com

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Темы паста необычные зубная паста средства по уходу за зубами
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Новинки стоматологии: три необычных средства по уходу за зубами
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