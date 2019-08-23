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Автор Рина Миро

Массаж как средство от депрессии

Здоровье » Здоровье и профилактика print

По статистике, депрессии подвержен каждый пятый городской житель. Даже если человек не склонен к этому состоянию, рано или поздно у него возникают состояния, максимально к ней приближенные. Апатия, тоска, отсутствие настроения и отчаяние.

Депрессия - это медицинский диагноз

Это заболевание, которое требует лечения. Человек, подверженный депрессии, не видит для себя каких-либо перспектив, у него отсутствуют мечты и стремления, и не возникает желание что-либо менять. Это происходит потому, что организм перестает вырабатывать гормоны, отвечающие за состояние радости. Происходит некий сбой в работе головного мозга, а именно: его биологически активных веществ - нейромедиаторов.

Такие люди испытывают тревогу, страх, им тяжело наслаждаться обычными человеческими радостями. Фактически, это защитная реакция мозга на сильные стрессовые ситуации и нервные перегрузки. Но многие на пути борьбы с депрессией находят утешение в алкоголе или бесконтрольном приеме сладостей, которые способствуют кратковременному выбросу гормонов счастья - дофамина, серотонина и норадреналина. Но на смену временной эйфории приходит спад в настроении, и человек снова вынужден прибегать к проверенным способам, формируя подчас губительные для себя привычки и зависимости.

Медикаменты - не выход

Прием антидепрессантов не является волшебным спасательным кругом. Препараты повышают доступность для клеток мозга нейромедиаторов, отвечающих за настроение, но происходит это не сразу. Для того чтобы наступил желаемый и стойкий эффект от приема антидепрессантов, должно пройти как минимум от двух до четырех недель. И только после этого наступает улучшение. Существенным побочным эффектом антидепрессантов является так называемый синдром отмены, когда после завершения курса приема препаратов депрессия возвращается снова.

Лечебный массаж улучшает состояние

Не так давно ученым удалось установить, что положительное воздействие на симптомы депрессии оказывает лечебный массаж. Для этого был проведен ряд экспериментов, в ходе которого абсолютно у всех участников экспериментальной группы после курса из десяти сеансов массажа было зафиксировано улучшение настроения в среднем на 20 - 40%.

Давно доказано, что лечебный массаж оказывает благотворное действие на гормональную систему. С помощью грамотно проведенного массажа снимаются зажимы - результат хронического стресса, а вместе с ними понижается уровень гормонов стресса - кортизола и адреналина.

Известно, что когда в организме избыток гормонов стресса, происходит рост сахара в крови, а также повышаются показатели ее свертываемости, что влечет за собой образование тромбов. Действие массажа направлено на то, чтобы бережно воздействовать на эндокринную систему и усилить кровообращение.

Как правило, десяти сеансов классического лечебного массажа достаточно для того, чтобы снизить тревожность у пациента. В запущенных случаях депрессии рекомендуется проходить как минимум 3 - 5 курсов массажа в течение года.

После сеанса массажа человек всегда испытывает прилив бодрости и энергии, к нему будто возвращаются жизненные силы, а вместе с ними покой и радость. Нет сомнения в том, что между мозговой активностью человека и его телом существует прочная связь. Лечебный массаж, сделанный профессионалом, способен улучшить психологическое состояние без побочных эффектов. 

Фото: villabogema.ru

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Темы депрессия тревожность лечебный массаж психологическое состояние
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