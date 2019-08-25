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Автор Рина Миро

Избавление от остеохондроза в домашних условиях

Здоровье

В результате многочасовой и ежедневной офисной работы и, как следствие, сидячего образа жизни, от остеохондроза страдает почти все взрослое население. Сам остеохондроз представляет собой дистрофические изменения хрящевой ткани межпозвоночных дисков.

Избавление от остеохондроза в домашних условиях

В результате остеохондроза мягкий и эластичный межпозвонковый хрящ стирается либо костенеет, способствуя образованию протрузий и грыж. В процесс развития заболевания оказываются вовлеченными кровеносные сосуды и нервные окончания. Выделяют три формы остеохондроза: шейный, грудной и поясничный.

Лечение остеохондроза народными средствами

Остеохондроз всегда сопровождается болями и скованностью в области

  • шеи,
  • позвоночника,
  • головными болями,
  • спазмами сосудов с изменением артериального давления и онемением конечностей.

Симптоматика остеохондроза порой обширна и для постановки правильного диагноза необходимо пройти комплексное обследование.

Причинами возникновения и развития остеохондроза являются:

  • генетическая предрасположенность;
  • нарушения обмена веществ;
  • неправильное питание;
  • гиподинамия;
  • стрессы;
  • повышенные физические нагрузки.

Среди народных методов лечения этого заболевания существует немало средств, направленных на профилактику развития остеохондроза, а также на устранение болевых симптомов. Главным фактором борьбы с остеохондрозом являются

  • правильное питание,
  • умеренные физические нагрузки
  • и массажи.

Народные средства от остеохондроза

Компрессы от шейного остеохондроза

В отношении остеохондроза эффективно проявляют себя разогревающие компрессы, например:

  • чесночный - три головки свежего чеснока измельчить, залить 500 мл 9% яблочного уксуса, наставить в течение 15 суток, после чего использовать в качестве компрессов;

  • имбирный - порошок имбиря разводится теплой водой до консистенции пасты и наносится вдоль пояснично-крестцовой зоны пять раз в день с перерывом в сутки;

  • горчичный - 50 грамм горчичного порошка следует растворить в двух стаканах водки, добавить сок алоэ и перемешать до однородного состояния. Горчичный компресс желательно делать на ночь.

Для лечения шейного остеохондроза нужно взять небольшое количество нежирного творога, добавить в него немного яблочного уксуса, нанести его ровным слоем на повязку и обернуть вокруг шеи. Яблочный уксус поможет вывести лишнюю соль из организма.

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Мазь для облегчения остеохондроза

Можно приготовить мазь, рецепт которой довольно прост. В сто грамм размягченного сливочного масла нужно вмешать сырое куриное яйцо, одну столовую ложку уксуса и одну столовую ложку ржаной или гречневой муки. Дать постоять в темном прохладном месте пару дней, после чего еще раз тщательно перемешать. После чего можно по необходимости втирать в больные места. Хранится такая мазь в холодильнике, а перед применением ее можно немного подогреть для усиления эффекта.

Редька и мёд для профилактики остеохондроза

В целях профилактики остеохондроза помогает настойка редьки и меда. Полтора стакана сока редьки смешать с одним стаканом меда и половиной стакана водки. Полученную смесь использовать для растирания нужных участков тела.

Три свежих крупных лимона провернуть в мясорубке или блендере со 150 граммами чеснока и залить двумя литрами крутого кипятка. Принимать каждое утро по половине стакана натощак.

Перед применением средств народной медицины от остеохондроза проконсультируйтесь с профильными специалистами.

Гимнастика при шейном остеохондрозе в домашних условиях

Улучшить кровообращение в шейном отделе позвоночника можно и дома, и на работе, сидя перед компьютером. Гимнастика при шейном остеохондрозе состоит из ряда простых упражнений

  1. Стоя или сидя не спеша поворачивает голову вправо-влево. Повторяем 5-10 раз.
  2. Опускаем голову вниз, словно пытаясь прижать подбородок к груди. Еще 5-10 раз.
  3. Отводим голову назад, одновременно втягивая подбородок. 5-10 раз.
  4. Садимся и кладем ладонь на лоб. Начинаем наклонять голову вперед, создавая ладонью сопротивление. В таком противоборстве проводим 10 секунд, затем отдыхаем. Повторяем 10 раз.
  5. Аналогично предыдущему упражнению, только теперь кладем ладонь на висок и «мешаем» голове наклониться вбок. Противодействуем движению головы в течение 10 секунд. Повторяем 10 раз.

Для профилактики заболевания достаточно ежедневно выполнять плавательные движения плечами, время от времени поворачивать и наклонять голову, а еще лучше - делать общую зарядку по утрам.

Фото: lechimsustavy.ru

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Лучший комплекс при остеохондрозе шейный и грудной отдел
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