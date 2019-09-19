Методы лечения сколиоза зависят от типа и степени изгиба позвоночника

Лечение сколиоза зависит от типа и степени изгиба позвоночника, возраста пациента и вероятности того, что состояние ухудшится в будущем. Есть несколько основных направлений действий, которые могут быть предпринят: бдительное ожидание или наблюдение, подготовка и операция.

Наблюдение пациента

Особенно для маленьких детей со сколиозом лечение может не потребоваться, так как состояние может самокорректироваться по мере роста ребенка. По этой причине требуется наблюдение для отслеживания прогрессирования искривления позвоночника в течение всего роста и для вмешательства, если состояние показывает признаки ухудшения. Рентгеновские изображения часто используются в качестве метода проверки изменений в кривой позвоночника.

Методы лечения сколиоза

Боль в спине является одним из самых проблемных симптомов сколиоза, особенно у взрослых, которые страдают от этого состояния. По этой причине могут быть рекомендованы обезболивающие препараты, чтобы помочь справиться с сопутствующей болью.

Парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или аспирин, обычно являются препаратами первой линии. Для более сильной боли могут быть полезны кортикостероидные или местные анестезирующие инъекции в пораженный участок, но они связаны с большим количеством побочных эффектов при длительном применении.

Регулярные физические упражнения очень важны для людей со сколиозом, и их также следует поощрять детям, которым необходимо надевать скобу. Считается, что он улучшает мышечный тонус и силу тела, также улучшая общую осанку и гибкость, хотя это еще не подтверждено научными исследованиями.

Также были некоторые случаи, которые показали выгоду от альтернативных методов лечения, таких как лечение хиропрактики и электростимуляция.

Хирургия

Корректирующая хирургия может быть вариантом для людей, которым не помогли другие способы лечения.

Для детей младше десяти лет могут быть установлены растущие стержни, помогающие контролировать рост позвоночника и частично исправляющие существующие повреждения. Стержни должны регулярно контролироваться и обычно требуют удлинения два-три раза в год по мере роста ребенка. Эти стержни после достижения определенного результата удаляются.

Для подростков или молодых людей при лечении сколиоза может потребоваться слияние позвоночника. Это включает в себя выпрямление позвоночного столба с использованием металлических стержней и костных трансплантатов для обеспечения правильного положения позвоночника. Данная процедура считается основной операцией, и стержни обычно остаются там постоянными, если не возникает проблем.

Есть несколько рисков, связанных с операцией, в том числе:

Кровотечение.

Инфекционное заболевание.

Неправильное соединение имплантата.

Повреждение нерва в позвоночнике (редко).

Для пациентов и их семей важно принять осознанное решение об операции на позвоночнике, учитывая как преимущества, так и риски операции.

Фото: spina-expert.ru

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