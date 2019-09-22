Основной симптом туберозного склероза - изменение функции головного мозга

Туберозный склероз может вызывать различные симптомы, которые в значительной степени зависят от того, на какую область тела влияют связанные опухоли. Каждый человек может отметить различные признаки состояния, которые сильно различаются по форме и тяжести.
Доброкачественные опухоли, характерные для туберозного склероза, обычно растут в мозге, почках, сердце, глазах, легких и коже. Симптомы, возникающие в результате этих опухолей, связаны с местом, на которое они воздействуют, и с функциями, зависящими от этого органа.
Вовлечение мозга
Наиболее распространенным симптомом туберозного склероза является изменение функции головного мозга в результате доброкачественных опухолей, поражающих этот главный орган.
Большинство людей, пораженных туберозным склерозом, в какой-то момент испытывают судороги из-за наличия опухолей в головном мозге. Могут присутствовать различные типы припадков. Инфантильные спазмы также распространены среди детей с этим заболеванием и часто являются первым симптомом, который следует отметить.
Приблизительно 60% детей с туберозным склерозом имеют задержку развития, которая может сильно варьироваться по степени тяжести: от легкой неспособности к обучению до умственной отсталости. Могут также возникнуть некоторые проблемы с поведением,проявляются агрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и склонность к самоповреждениям.
Вовлечение почек
Три четверти людей с туберозным склерозом сообщают о проблемах в почечной функции из-за доброкачественных кист, которые поражают орган. Они обычно присутствуют в конце подросткового возраста до 30 лет, и, как правило, имеют небольшие размеры и вызывают ограниченные неудобства.
В некоторых случаях кисты могут быть больше по размеру или развиваться в обильном количестве, подобно поликистозу почек. Функция почек может быть серьезно нарушена и привести к почечной недостаточности.
Вовлечение сердца
У младенцев с туберозным склерозом часто обнаруживаются сердечные рабдомиомы, которые часто выявляются до рождения при ультразвуковом исследовании пренатального плода. Степень тяжести зависит от размера и количества опухолей, а в некоторых случаях они могут препятствовать циркуляции крови из сердца и вызывать смерть.
Вовлечение глаз
Факомы - это доброкачественные опухоли, которые можно обнаружить в глазах больных туберозным склерозом. В большинстве случаев они не вызывают симптомов, связанных со зрением, но их характерное появление с белыми пятнами на сетчатке можно использовать в качестве диагностического индикатора.
Вовлечение легких
Женщины с туберозным склерозом чаще имеют поражения легких, чем мужчины. Хотя многие люди с доброкачественными опухолями не имеют симптомов, некоторые могут страдать от одышки и других проблем с дыханием.
Участие кожи
Существуют различные аномалии кожи, которые поражают людей с туберозным склерозом, которые могут включать:
Гипомелановые пятна - белые пятна на коже.
Лицевые ангиофибромы - красноватые шишки на лице.
Фибромы ног - мясистые опухоли вокруг или под ногтями.
Аномалии, как правило, не вызывают серьезных проблем, но имеют отличительный внешний вид и могут помочь в диагностике состояния.
Фото: makale.ekofi.science
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