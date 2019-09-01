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Автор Евгений Стриж

Наследство поневоле, или Кто рискует стать алкоголиком

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Согласно исследованию ученых Университета Гранады, явных причин становления алкоголиком сегодня нет, но многие социальные, семейные, экологические и генетические факторы могут способствовать развитию алкоголизма. И особенно интересна в этом плане наследственность. В рамках исследования ученые доказали, что существует генетическая предрасположенность к зависимости от алкоголя.

"Химия алкоголизма"

Нас интересует вещество под названием "бета-эндорфин". Это своего рода "морфин", выделяемый мозгом в ответ на ситуации, связанные с болью. Таким образом, бета-эндорфины считаются «естественными анальгетиками». В последнее время много говорят о применении бета-эндорфинов как составляющих препаратов от депрессии.

Исследователи сосредоточились на низких уровнях бета-эндорфина у хронических алкоголиков. По словам Хосе Рико Ирлеса, специалиста UGR и руководителя исследовательской группы, именно низкий уровень бета-эндорфина определяет, может ли кто-то стать зависимым от спиртного. Дело в том, что мозг субъекта с низким уровнем бета-эндорфина склонен активнее искать его во внешних источниках, в том числе в алкоголе.

Кто может стать алкоголиком?

В исследовании приняли участие 200 семей южной испанской провинции Гранада. В каждой семье был хотя бы один хронический алкоголик-родитель.

С рождения каждый субъект имел определенные уровни бета-эндорфина. Однако у детей контрольной группы (тех самых 200 семей) в возрасте от 6 месяцев до 10 лет зарегистрирован более низкий уровень бета-эндорфина, чем у других детей того же возраста. «Эти уровни были еще ниже у детей, оба родителя которых злоупотребляли алкоголем», - утверждают исследователи.

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По словам ученых, хотя потребление алкоголя не влияет на всех людей одинаково, различия в уровнях эндорфинов делают некоторых более уязвимыми для алкоголя. Следовательно, они более склонны к алкогольной зависимости. И теперь понятно, что бета-эндорфины представляют собой полезный биологический маркер для точной идентификации тех субъектов, которые имеют более высокий риск развития алкоголизма.

Что касается результатов исследования, профессор Рико сообщает следующее: «Профилактика злоупотребления алкоголем должна состоять из выявления генетически предрасположенных субъектов. Прежде чем эти люди попробуют алкоголь, их следует предупреждать о более сильном риске зависимости. Осведомленность имеет фундаментальное значение для предотвращения алкоголизма, потому что негативные эффекты алкоголя обратимы лишь до определенного момента».

Фото: xeberle.com

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Темы алкоголизм зависимость профилактика бета-эндорфины наследственность естественные анальгетики генетическая предрасположенность
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