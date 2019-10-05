Обязательные витаминные добавки, белок для мышц и другие мифы о питании

Материал подготовлен специалистами в рамках 11 ежегодного саммита-выставки «Здоровье и фитнес» Американского колледжа спортивной медицины (ACSM). Более 20 000 членов ACSM занимаются продвижением научных исследований, образованием и практическим применением спортивной медицины и науки о физических упражнениях для поддержания и улучшения работоспособности, формы, здоровья и качества жизни.

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МИф 6. "Витаминные добавки необходимы каждому"

Если вы едите разнообразные фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, а также умеренное количество нежирных молочных продуктов и белков, получая нужное количество калорий, вам не нужно ничего добавлять в пищу. Специальные витаминные добавки рекомендуются для ослабленных, страдающих нарушениями питания или беременных, а в целом здоровому человеку поливитаминные комплексы полезны, но не жизненно необходимы.

Миф 7. "Потребление дополнительного белка необходимо для наращивания мышечной массы"

Вопреки утверждениям некоторых компаний по производству протеиновых добавок, потребление дополнительного белка ничего не дает для наращивания мышечной массы, если вы не тренируетесь регулярно и с хорошими нагрузками. Потенциальная проблема с белковыми добавками заключается в том, что организм вынужден работать «сверхурочно», чтобы избавиться от избытка белка, и в результате может испытывать стресс.

Миф 8. "Потребление клетчатки вызывает проблемы при синдроме раздраженного кишечника (СРК)"

Существует два вида клетчатки: растворимая и нерастворимая. Нерастворимое волокно может вызвать проблемы у пациентов с СРК, однако растворимая клетчатка легче усваивается организмом и помогает предотвратить запоры. Растворимая клетчатка содержится в большинстве зерен.

Миф 9. "Еда сразу после тренировки поможет восстановиться"

Спортсмены, для которых важна выносливость, должны принимать углеводы сразу после тренировки, чтобы заменить запасы гликогена, и небольшое количество белка в напитках. Питье нежирного шоколадного молока или углеводного напитка (такого, как Gatorade) лучше для организма, поскольку пополнит запасы гликогена, потерянные во время тренировки. А для тех, кто «прокачивает» силу, написано о приеме белка чуть выше.

Миф 10. "Диабет 2-го типа можно предотвратить, употребляя продукты с низким гликемическим индексом"

Высокий уровень глюкозы не является причиной диабета, заболевание вызвано «сопротивлением» организма инсулину. Пища с высоким гликемическим индексом может привести к резкому повышению уровня глюкозы, но это всего лишь показатель наличия диабета, а не его причина.

Фото: farsnews.com

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