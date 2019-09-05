Колокольный звон избавляет от стресса и предупреждает психические проблемы

Психические заболевания отличаются тем, что для них практически не существует лекарств. Некоторые медицинские препараты могут облегчить состояние больного, улучшить самочувствие, поднять настроение, но в большинстве случаев это временный эффект, не устраняющий причины заболевания и только убирающий симптомы.

Считается, что едва ли не у каждого четвертого россиянина имеется та или иная психическая проблема. В наши дни некоторые психологи пытаются справиться с психическими заболеваниями своих пациентов нетрадиционными методами. Одним из них является лечение посредством колокольного звона. Она считается одним из способов избавиться от стресса и провести профилактику психических проблем.

Внутренние органы воспринимают звуки колокола

Многие современные методы борьбы со стрессом и психическими расстройствами могут выглядеть странными. Но у колокольного звона имеются объективные физические способы воздействия на тело человека. Некоторые колокола производят ультразвуковые и инфразвуковые волны, неслышимые ухом, но воспринимаемые внутренними органами.

Специалисты утверждают, что инфразвуковые волны низкой частоты могут оказывать успокаивающее действие, а высокая частота ультразвука способна сделать человека более бодрым и жизнерадостным. Некоторые ученые говорят о том, что колокольный звон резонирует со звуками, на которые реагирует наше подсознание. Именно поэтому даже неверующие, услышавшие церковный колокольный звон, нередко испытывают приятный прилив энергии.

Используют колокольчики и при работе с детьми. Логопеды говорят, что звук колокольчика привлекает детей. Отличаясь от прочих звуков, он вынуждает их концентрировать внимание, и им легко играть даже детям, у которых проблемы с движением и координацией. Колокольчиком легко управлять, он позволяет ребенку развить чувство ритма, акцентировать внимание на слогах и звуках при проблемах с речью.

Люди верили, что колокола могут прогнать чуму и темные силы

В давние времена считалось, что колокольный звон может быть чудотворным. Люди верили, что колокола могут прогнать чуму и темные силы, остановить голод. Говорили, что колокольный звон исцеляет тело и очищает душу. Обволакивающий звук колокола окружает человека, производя воздействие на все его тело.

Церковные колокола излучают ультразвуковые волны, которые, как говорят некоторые исследователи, в том числе геофизик П. Кириенко, способствуют работе иммунной системы.

Колокола в практике врачей

Так, профессор Андрей Гнездилов из Санкт-Петербурга использует так называемые билы, металлические пластины, которые считаются предшественниками колокола и используются при проведении служб на Афоне.

Японские врачи, проведя эксперименты, доказали, что колокольный звон способен уничтожать некоторые болезнетворные микроорганизмы, в том числе вирусы. Даже запись колокольного звона оказалась способной уничтожить половину микроорганизмов в стакане воде.

Поэтому когда давит плохое настроение, вы чувствуете себя чрезмерно напряженными и не можете расслабиться, попробуйте послушать колокольный звон, пусть даже и в записи. Хуже точно не будет.

Фото: tourglobus.ru

Читайте также:

И наелся, и напился: 4 продукта, которые восполнят количество воды в организме

Как лечить вегетососудистую дистонию народными средствами

Четыре совета женщине, чтобы бросить курить