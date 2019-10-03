С чего начать закаливание организма

Чтобы не "подцепить" простуду, надо подготовить организм, чтобы успешно противостоять вирусам, инфекциям и переохлаждению. Закаливание - один из доступных методов профилактики сезонных заболеваний.

Но прежде чем отважиться на закаливание организма, нужно обязательно посетить терапевта, пройти необходимые обследования и исключить наличие противопоказаний. Иначе вместо пользы закаливание может навредить здоровью.

Начинать закаляться лучше всего в летний период. Но начало осени тоже подходит для начала закаливающих процедур, главное, успеть до наступления холодов.

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Закаливание подразумевает не только лишь воздействие на организм холодных температур, но и высоких температур, чтобы приучить организм к разным раздражителям.

Начинать закаляться нужно с простых вещей: контрастный душ - чередование горячей и холодной воды, обтирания, воздушные ванны, бани и сауны и обливание холодной водой. Прежде чем приступать к закаливанию, нужно оценить возможности своего организма. Увеличивать нагрузку и длительность закаливающих процедур необходимо постепенно и регулярно, чтобы организм планомерно привыкал к воздействию холодных и горячих температур.

Утро хорошо начинать с обтирания. Для этого обычное полотенце нужно намочить водой из-под крана и активно обтереть им все тело. По окончании процедуры тело должно обсохнуть самостоятельно. Постепенно можно понижать температуру воды, в которой смачивается полотенце.

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Возьмите за правило после обтираний ходить по дому раздетым и желательно босиком. Перед сном полезно будет обливать ноги сперва прохладной, а потом, по мере привыкания, и холодной водой. Пару раз в неделю полезно посещать сауну или баню. В качестве весомого дополнения купайтесь с мая по октябрь в открытых водоемах, если есть возможность.

Для тонизирования организма в воду для обтираний и обливаний можно добавить морскую соль из расчета: одну столовую ложку на литр воды. Одним из элементов закаливания, кстати, являются полоскания горла травяными отварами. Это отличная профилактика простудных заболеваний.

Когда обтирания войдут в привычку, можно приступать к контрастным обтираниям. Для этого понадобятся два тазика - с горячей и холодной водой. Поочередно обтирайте тело холодным и горячим полотенцем, и вскоре заметите, что ваши суставы перестали реагировать на резкие перепады погоды.

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Примерно месяц спустя можно дополнить список закаливающих процедур обливаниями. Обливания хорошо чередовать с контрастными обтираниями.

Самым экстремальным и серьезным этапом закаливания является моржевание, когда человек при минусовой температуре погружается в прорубь. Если вы дошли до этого этапа, необходимо помнить, что начинать моржевание нужно буквально с двух-трех секунд нахождения в ледяной проруби. Прежде чем погружаться в воду, нужно разогреть тело с помощью пробежки или других физических упражнений.

Не стоит бояться закалять детей с самого раннего возраста. Дети любят водные игры и гораздо менее ощутимо, чем взрослые, реагируют на перепады температур.

Фото: fotostrana.ru

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